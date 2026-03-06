Emma Watson ima novog dečka: Glumica ljubi milijardera

Holivudska glumica Emma Watson navodno uživa u novoj ljubavnoj vezi s meksičkim poduzetnikom i milijarderom Gonzalom Hevia Baillèresom.

Tridesetpetogodišnja glumica i meksički biznismen nedavno su fotografirani kako se ljube u zračnoj luci, nakon čega su viđeni zajedno na piću i večeri u luksuznom restoranu. Fotografije pogledajte ovdje.

Izvor blizak paru otkrio je za magazin People da je Watson „zaista oduševljena“ novom vezom.

„Stvarno joj se sviđa i trenutno je na sedmom nebu“, rekao je izvor, dodajući kako se Baillères čini kao „zaista dobar dečko“.

Kako je ranije pisano, njih dvoje provode vrijeme zajedno već nekoliko mjeseci. Prvi put su navodno viđeni krajem 2025. u francuskom skijalištu Courchevel u Alpama, a kasnije i u meksičkom odmaralištu Punta Mita na pacifičkoj obali.

Baillères dolazi iz jedne od najutjecajnijih poslovnih obitelji u Mexico. Obitelj je povezana s konglomeratom Grupo BAL, koji je osnovao milijarder Alberto Baillères. Njihovi poslovni interesi obuhvaćaju rudarstvo, financije, osiguranje i maloprodaju, uključujući luksuzni lanac robnih kuća El Palacio de Hierro.

Baillères se školovao u prestižnom švicarskom internatu Institut Le Rosey, a potom i u školi Ransom Everglades School u Miami. Studirao je ekonomiju na Instituto Tecnológico Autónomo de México, a danas je izvršni direktor tehnološke tvrtke za umjetnu inteligenciju Lok.

Prije veze s Watson bio je u romansi s meksičkom pop zvijezdom i glumicom Belindom od 2022. do 2024. godine.

Watson je posljednji put u vezi bila je s Brandonom Greenom, sinom britanskog modnog poduzetnika Philipa Greena 2022. godine.