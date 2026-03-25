Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 25. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Zadruga je službeno osnovana, a Ante nailazi na otpor poljoprivrednika i Šušnjare. Marko i Čavka nastavljaju pratiti Vicu i ugledaju ga s lijepom ženom. Iznenade se kad se ona predstavi kao Manuela Radonich, Vicina mlađa sestra.

La Promesa 

HRT1 13:20

Manuel otkrije da mu je Leocadia zatajila poziv njegova poslovnog partnera. Alonso ima ponudu za Catalinu. Lorenzo žestoko prebije Curra kad ga on optuži za Janino ubojstvo.

Sherlock i Watson

DOMA TV 21:20

Sherlock nastavlja svoj lov na Moriartyja kad Sebastian Moran otkrije da je čovjek za kojeg se mislilo da je umro od srčanog udara zapravo na popisu Moriartyjevih budućih žrtava.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Benson stiže u Chicago kako bi pomogla Voightu na slučaju ubojstva koji je sličan onome koji se dogodio u New Yorku prije deset godina te zove Fina i Amara da pomognu. Maloljetnik svjedoči napadu bombom na kafić.

Crno more

NOVA TV 18:10

Adil izlazi na slobodu, ali brzo shvaća da je Şerif to učinio samo kako bi zadržao kontrolu nad Esme. Ona mu priznaje istinu: Şerif će mu namjestiti ubojstvo Ballıja ako se ona razvede od njega.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Carlos pozove Anu da lete među neboderima. Tijekom raskošne večere prizna joj da je zaljubljen u nju i poljubi je. Ona ga moli za strpljenje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

