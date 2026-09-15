Emmy 2026.: Rekordna berba za 'Widows Bay', evo tko su ostali dobitnici u velikoj noći

Ovogodišnja 78. dodjela nagrada Emmy, održana u Los Angelesu, protekla je u znaku serije "Widows Bay", koja je pomela konkurenciju u kategoriji komedije, te medicinske drame "The Pitt", koja je obranila naslov. Večer je ipak obilježio glumac Matthew Rhys, ispisavši povijest kao prvi dobitnik dva kipića za glavne uloge u jednoj noći.

Rekordna žetva za 'Widows Bay' i podijeljene nagrade u drami

Pobjednik večeri bila je horor-komedija "Widows Bay" (Apple TV+), koja je s ukupno 14 osvojenih Emmyja postavila novi rekord za najnagrađivaniju humorističnu seriju u jednoj godini. Osim glavne nagrade, serija je odnijela pobjede za glavnog glumca (Matthew Rhys), sporednu glumicu (Kate O'Flynn), sporednog glumca (Stephen Root), te za scenarij i režiju. U dramskim kategorijama, nagrade su bile znatno ravnomjernije raspoređene.

Ekipa iz Udovičine uvale | Foto: Mike Blake

Iako je "The Pitt" (HBO Max) drugu godinu zaredom proglašena najboljom dramskom serijom, a Noah Wyle ponovio uspjeh kao najbolji glumac, ostatak postave ostao je praznih ruku.

Noah Wyle. | Foto: Mike Blake

Sporedne nagrade otišle su veteranki Allison Janney za "The Diplomat" i Tomu Pelphreyju za seriju "Task", a špijunski triler "Slow Horses" slavio je za režiju. Vince Gilligan, tvorac serije "Breaking Bad", osvojio je Emmy za scenarij za svoju novu znanstveno-fantastičnu seriju "Pluribus".

Vince Gilligan | Foto: Mike Blake

Povijesna noć za Rhysa, Seehorn i Smart

Zvijezda večeri bio je Matthew Rhys. Velški glumac postigao je ono što nikome prije nije pošlo za rukom - osvojio je dvije nagrade za glavnu mušku ulogu u istoj godini. Prvi kipić dobio je za humorističnu seriju "Widows Bay", a kasnije i za ulogu u ograničenoj seriji "The Beast in Me". Uz Emmyja iz 2018. za dramu "Amerikanci", Rhys je postao prvi glumac s glavnim nagradama u sve tri ključne kategorije. Dodjela će ostati upamćena i po dugo iščekanim priznanjima.

Matthew Rhys | Foto: Mike Blake

Rhea Seehorn, koju su kritičari godinama hvalili za ulogu u seriji "Better Call Saul", napokon je osvojila svoj prvi, dugo očekivani Emmy za najbolju glavnu glumicu u drami "Pluribus".

Rhea Seehorn | Foto: Mike Blake

S druge strane, legendarna Jean Smart zaokružila je impresivan niz petom uzastopnom pobjedom za glavnu glumicu u komediji za posljednju sezonu serije "Hacks". S ukupno osam Emmyja u karijeri, Smart se izjednačila s Cloris Leachman i Julijom Louis-Dreyfus na vrhu liste najnagrađivanijih glumica u povijesti. Cjelokupan popis dobitnika možete pogledati ovdje.

Jean Smart | Foto: Mike Blake

Među ostalim pobjednicima ističu se "DTF St. Louis" kao najbolja ograničena serija te Sally Field kao veliko iznenađenje za glavnu glumicu u seriji "Remarkably Bright Creatures".

Katie Dippold | Foto: Mike Blake

Sarah Pidgeon | Foto: Caroline Brehman

Jaclyn Smith i Cheryl Ladd | Foto: Mike Blake

Woody Harrelson i Matthew McConaughey | Foto: Mario Anzuoni

*uz korištenje AI-ja