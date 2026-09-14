Osramoćena influencerica Meri gledala FNC, pažnju je privukla dekolteom: Evo tko je još bio...

Naime, u spornom videu Meri koristi audio zapis u kojem se govori o tome kako je deset ljudi poginulo u požaru u Bronxu, što je s obzirom na nedavne velike požare koji su poharali Hrvatski vrlo osjetljiva tema, zbog čega su je brojni korisnici počeli prozivati i ukazivati na neprimjerenost takvog sadržaja nakon tragedije. | Foto: Igor Soban/PIXSELL