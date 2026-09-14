Osramoćena influencerica Meri gledala FNC, pažnju je privukla dekolteom: Evo tko je još bio...

Meri Banovac, ranije Goldašić, bila je ovog vikenda u zagrebačkoj Areni na FNC 33 spektaklu. Ranije je influencerica bila na meti kritika
nakon što je, nekoliko dana od velikog požara u Omišu, na TikToku objavila video u kojem koristi audio zapis u kojem se govori o tome kako je deset ljudi poginulo u požaru u Bronxu. Zbog toga su je brojni korisnici počeli prozivati i ukazivati na neprimjerenost takvog sadržaja nakon tragedije.
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Influencerica Meri Banovac prošlog je mjeseca na TikToku objavila video koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a shvativši pogrešku, brzo ga je uklonila.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Influencerica Meri Banovac prošlog je mjeseca na TikToku objavila video koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a shvativši pogrešku, brzo ga je uklonila. |
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Influencerica Meri Banovac prošlog je mjeseca na TikToku objavila video koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a shvativši pogrešku, brzo ga je uklonila.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Naime, u spornom videu Meri koristi audio zapis u kojem se govori o tome kako je deset ljudi poginulo u požaru u Bronxu, što je s obzirom na nedavne velike požare koji su poharali Hrvatski vrlo osjetljiva tema, zbog čega su je brojni korisnici počeli prozivati i ukazivati na neprimjerenost takvog sadržaja nakon tragedije.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Sada se Meri pojavila u zagrebačkoj Areni na FNC 33 spektakltu u uskoj haljini s velikim prorezom na dekolteu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
U Areni je zasjala i voditeljica Valentina Miletić.
| Foto: Instagram
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Stigao je i legendarni Mirko Filipović.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Bili su tu i brojni poznati rukometaši...
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
A u borilačkim vještinama uživao je i Rene Bitorajac...
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL