Anatacha Filimone (19) službeno je novi hrvatski Supertalent! Svojim je emocijama osvojila žiri i publiku. Kući nosi veliku nagradu od 200.000 kuna.

Mlada pjevačica je na audicijama postavila velika očekivanja kada je osvojila direktan plasman u polufinale zahvaljujući zlatnom gumbu Martine Tomčić (46). Zatim je u polufinalu zasjala u glamuroznom izdanju i otpjevala kombinaciju pjesama 'How Will I Know' i 'I Wanna Dance With Somebody' omiljene pjevačice Whitney Houston te se izvedbom plasirala u samo finale.

Supertalentirana Drnišanka dokazala je da ustrajnost i talent pomiču sve prepreke, a za finalni nastup odabrala je pjesmu 'My Kind of Love' pjevačice Emeli Sandé.

Nakon izuzetno snažne i dirljive izvedbe, Anatachu su preplavile emocije, a ravnodušni nisu bili ni članovi žirija koji su njezin nastup okrunili pozitivnim i ohrabrujućim komentarima.

Iako je na tren zaboravila riječi pjesme, to žiriju nije niti malo smetalo.

- Zašto si večeras ovdje? Zbog emocije. Je li emocija nešto što nas pokreće u životu ili je emocija nešto zbog čega posustajemo? Može biti jedno i drugo, pitanje je naše osobne odluke. Ti si u svom životu odlučila da je emocija ta koja tebe pokreće i koja je tvoj motor. Emocija je ono što te dovelo večeras ovdje i hvala ti na svakoj emociji, na svakom tonu, svakoj sugestiji i toj silnoj snazi koju imaš u sebi jer si nama ovaj dan učinila bogatijim i ljepšim - s ponosom je svom zlatnom gumbu poručila Martina.

Osim svojim talentom, mlada je pjevačica dirnula srca publike emotivnom životnom pričom.

- Moj otac je iz države Mozambik u Africi, iz glavnoga grada Jamakuto, a moja majka je iz Drniša iz Hrvatske. Ja i moja sestra smo jedine mulatkinje u Drnišu i jedine smo drugačije. Grad je premali i logično je da će biti takav mentalitet ljudi. I bila sam potpuno drugačija od drugih, u razredu su me ismijavali, imala sam i verbalno i fizički, sve, svakakvo nasilje sam doživjela, to njima nije bilo nasilje, ali kad to doživljavate, to je druga stvar - ispričala je svoju priču Anatacha.

Uz mlađu sestru koja je proživljavala isto, sve je ipak bilo lakše. S 15 godina obje su otišle živjeti u učenički dom u Kaštel Štafiliću i krenule u bolji život.

- U domu je fantastično, otkad sam došla ovdje, meni se život promijenio, prije nisam imala prijatelja, sad ih imam. Sad sam maturantica i sad se moram potruditi - izjavila je nova pobjednica Supertalenta.