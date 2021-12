Australka hrvatskih korijena Siena Uremović (18) nastupima na audiciji i polufinalu očarala je žiri, ali i publiku pred malim ekranima. Svojim je sudjelovanjem u Supertalentu potvrdila je da je njezin talent nevjerojatno moćan ples koji je vježbanjem između šest do 10 sati dnevno dovela do savršenstva.

U velikom finalu Siena se pojavila u liku gladijatorice s koreografijom koja je žiri i publiku uz gromoglasan pljesak još jednom podigla na noge i navela ih na razmišljanje.

Siena je nakon nastupa poručila da joj je od natjecanja s ostalim izuzetno talentiranim kandidatima važnije širenje poruke koja je svima nama važna.

- Ovo je za mene nadnaravno iskustvo. Uživam strahovito, generalno u plesu, ali to kako Siena živi ples i kako pleše, to je doista nešto jako posebno. Mislim da je doista odaslala poruku, ne samo u kontekstu događanja koji su bili u videu izrečeni, nego i kroz najžešću aktualnost koja nas je globalno zatekla, a to je da se svi trudimo biti mali gladijatori u ovim nenormalnim vremenima, pa si ti morala biti dvostruka gladijatorica da bi uopće došla u Hrvatsku - poručila je Martina.

Siena je dodala da joj je Hrvatska drugi dom i da joj je drago da se dolaskom u Hrvatsku uspjela ponovno povezati sa svojom kulturom i povijesti njezine obitelji.

- Zaista žena koja može sve i pritom još ima to prekrasno lice i skromnost kojom nas opet očara i svaki put si iznova misliš – je li ovo moguće. Moram priznati da je ovaj nastup meni prošao u sekundi, jedan od nastupa koji zaista želiš gledati puno duže. Nebo ti je granica, dala bih sve na svijetu za jedan dan tvog tijela samo da vidim što se sve može s njim. U svakom slučaju, ti si stvarno pravo hrvatsko čudo - dodala je Maja.

- Bilo bi nam puno ljepše da više ljudi razmišlja poput tebe - rekao joj je Davor.