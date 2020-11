-\u00a0Imao je poprili\u010dno miran \u017eivot prije no \u0161to ju je sreo - nebo vedro bez obla\u010dka. Nakon nje - munje i gromovi, fanfare i tomovi! Tri mu je puta gotovo umrla na rukama, dva puta rodila je po jednog \u010dudesnog dje\u010daka, jednom su zajedno gledali kako du\u0161a njenog oca pakira samu sebe na onaj svijet - zapo\u010dela je Ivana svoju objavu na Instagramu za koju je dobila vi\u0161e od tisu\u0107u lajkova pa dodala:

-\u00a0Nula puta u tugama su se pitali: 'Za\u0161to ba\u0161 mi', milijun puta na sve su rekli: 'Hvala'. 'Volim te', nisu izgovarali \u010desto. To\u010dnije - on gotovo nikad na glas: 'Ne radi se to na brdovitom Balkanu', a ona: \u010desto, i tiho i glasno - da je siguran na \u010demu je.\u00a0Svi su znali da je njen, svi su znali da je njegova, a oni nisu znali za nikoga kad god da im se pogledi sretnu. Pro\u0161lo je vi\u0161e od \u010detvrt stolje\u0107a, a njima je to mogla biti i minuta i vje\u010dnost i treptaj oka i eon. Za njih su \u010ditav svemir bili - Ona i On.

Brojni prijatelji i pratitelji u komentarima ispod objave \u010destitali su im na godi\u0161njici braka i po\u017eeljeli\u00a0sve najbolje u daljnjem \u017eivotu. Plechinger je za godi\u0161njicu braka objavila fotografiju sebe i supruga iz mladosti.

Tim istim tekstom Ivana je njihovu godi\u0161njicu veze obznanila i prije nekoliko godina.\u00a0