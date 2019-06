Emotivna poruka Srnine žene: 'Hvala ti što si bio najbolji...'

Prije nekoliko dana, legendarni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i Šahtara, Darijo Srna, u 37. godini završio je s aktivnom igračkom karijerom. Veliku podršku putem društvenih mreža pružila mu je supruga Mirela Forić (36).

- Svaki kraj je novi početak. Hvala ti što si nas činio ponosnima tijekom svoje nogometne karijere, a najviše ti hvala što smo mi bili tvoj prioritet, što si bio najbolji otac i muž cijelo to vrijeme - izjavila je Mirela na društvenim mrežama te objavila fotografije iz Srnine karijere.

Prošle godine nakon što je Srna dobio 17-mjesečnu suspenziju ukrajinskog Nacionalnog centra za borbu protiv dopinga, Mirela je svojem suprugu posvetila emotivnu poruku.

- Prije skoro godinu dana rekao si: 'To neće biti kraj moje karijere, obećavam', i vjerojatno smo ti i ja bili jedine osobe koje su u to zaista vjerovale. No uspio si - napisala je Mirela. Dodala je kako Darijo nije odustao čak ni kada bi većina ljudi to učinila, a zasigurno ona. Istaknula je kako je prošao kroz najgore s uzdignutom glavom i ponosno jer je znao da ništa nije skrivio.

- Iznimno sam ponosna na hrabrost, upornost i integritet koje si pokazao na svom teškom putu, no jednako sam sigurna da si naučio više o životu, ljubavi i sebi nego ikad prije - napisala je ekonomistica.

Mirela i Dario su u braku već osam godina. Vjenčanje je bilo intimno sa šezdesetak uzvanika i održano je na terasi dubrovačke vile Agava. Par ima kćeri Kasju (8) i sina Karla (3).