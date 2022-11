Emotivna Željka iz 'Života na vagi' napokon je popričala s djecom: 'Vidjela sam svoje sve'

Treneri 'Života na vagi' kandidatima su omogućili da se čuju sa svojim obiteljima putem videopoziva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Edo i Maja rekli su kandidatima da se nalaze u tjednu podrške.

- Tema nam je podrška, međutim Maja i ja smo razmišljali i odlučili smo prije nego što krene taj tjedan podrške, malo vam olakšati. Dobit ćete tablete da se čujete sa svojom djecom - otkrio je Edo tijekom doručka Željki, Ivani, Borisu i Čapi.

Foto: RTL

Željka je bila jako emotivna kada je putem tableta čula i vidjela svoju djecu.

- Jeste vi spremni za školu? - pitala je Željka djecu, a sin i kćer rekli su joj da za školu nisu nimalo spremni te su je obavijestili da je za nju pitao bivši suprug.

- On i njegova supruga imaju dvoje djece, i sa naših troje to je sad petero djece, malo je panika vjerojatno! Puno je to posla petero djece, vjerojatno nije mislio da ću toliko dugo biti - komentirala je Željka.

- Bit će sve ok, možete bez mene? - pitala je Željka djecu, a oni su joj poručili da će izdržati još neko vrijeme.

Foto: RTL

- Čuvajte se, ne mogu vam obećati finale, ne mogu, ali izdržat ću koliko god budem mogla - rekla je Željka svojoj djeci, a oni su joj poručili da su ponosni na nju što je ovoliko izdržala.

- Ne želim izjaviti da ću biti tu do finala jer ne znam da li želim biti do finala - objasnila je Željka.

Foto: RTL

Pri kraju razgovora sa svojom djecom Željka više nije mogla suzdržati emocije te se rasplakala. Kada joj je kći ponovila koliko su ponosni na nju, Željkin glas je pukao.

Foto: RTL



- I ja na vas, dokazali ste mi da možete i sami sve odraditi kako treba. Ponosna sam na vas - poručila je Željka isprekidanim glasom svojoj djeci.



- Ja sam danas vidjela svoje sve - rekla je Željka za kraj.

Najčitaniji članci