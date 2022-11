Željka se usprotivila treningu: 'Neću trčati 1500 metara. To je bitka koju ja ne mogu dobiti'

Foto: RTL

Ne smatram se negativnom, ali očito u nekim stvarima stvarno jesam. Hvata me jad. To je bitka koju ja ne mogu dobiti. Nema pomoći. To ja trebam sama sa sobom riješiti. Treba mi mir, rekla je Željka

U večerašnjoj epizodi 'Života na vagi' kandidati su se susreli s olimpijskim natjecanjem u tri discipline. Prvo je bilo trčanje na 1500 metara kojeg je Željka odmah odbila. Foto: RTL Kada je čula da će morati toliko trčati odmah je krenula krizirati partnerici Matei te joj je rekla kako ona neće toliko trčati. - Ja neću sudjelovati u izazovu. Neću trčati 1500 metara. Amen. Mašala - rekla joj je na atletskoj stazi. Foto: RTL To je čuo i trener Edo pa joj se odmah usprotivio. - Kod Željke imamo klasično ispoljavanje anksioznosti. Od bilo kakvog napora, izazova, ona odustaje u samom staru jer joj preteško - prokomentirao je. Foto: RTL Poanta nije biti prvi, kako kaže Edo, već sudjelovati i fokusirati se na proces. No pokušaj Edinog ohrabrivanja nije urodio plodom. - Ovo znači samo da ćeš pobijediti sebe. Prestani biti okovana nekim imaginarnim okovima. Oni ne postoje. Ljudi čine nevjerojatne stvari - dodao je. Foto: RTL Željka mu je na svaku njegovu riječ ponavljala kako ona to ne može. - Ne smatram se negativnom, ali očito u nekim stvarima stvarno jesam. Hvata me jad. To je bitka koju ja ne mogu dobiti. Nema pomoći. To ja trebam sama sa sobom riješiti. Ne treba mi podrška, ni razgovori. Treba mi mir - rekla je Željka. Foto: RTL

Najčitaniji članci