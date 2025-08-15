Ena Begović odbila je Zlatnu arenu, nije htjela u Hollywood, kao da je predosjećala svoj kraj

Bio je to 15. kolovoza 2000. godine, dan Velike Gospe, kada je Hrvatsku šokirala vijest koja je odjeknula poput groma iz vedra neba. Ena Begović, jedna od najvećih i najljepših glumica svoje generacije, tragično je preminula u prometnoj nesreći.

Imala je samo 40 godina i nalazila se na vrhuncu osobne sreće - tek što se udala za ljubav svog života, Josipa Radeljaka, i rodila dugo željenu kćer Lanu. Njezin odlazak ostavio je prazninu na kazališnim daskama i filmskom platnu, ali i u srcima publike koja je obožavala njezinu jedinstvenu pojavu, talent i samozatajnu karizmu.

I više od dva desetljeća kasnije sjećanje na Enu ne blijedi, a priče o njezinu životu i danas izazivaju divljenje i tugu. Ljeto 2000. godine za Enu Begović trebalo je biti najsretnije u životu. Nakon desetogodišnje veze koja je prethodila braku, udala se za Josipa Radeljaka i 45 dana prije tragedije rodila kćerkicu Lanu.

Obitelj je ljetovala na Braču, uživajući u prvim tjednima s novorođenčetom. No idilu je prekinula stravična nesreća kada je automobil u kojem je bila putnica sletio s ceste. Tijekom prevrtanja automobila je zadobila teške ozljede glave koje su bile kobne...

Njezina tri godine mlađa sestra, također proslavljena glumica Mia Begović, za tragediju je saznala na autocesti prema Mariji Bistrici. U jednom od kasnijih intervjua s bolom se prisjetila trenutka koji joj je zauvijek promijenio život. Kada ju je nazvao zajednički prijatelj, čim je izgovorio “Ena”, Mia je znala da se dogodilo najgore.

- Izjurila je iz automobila i počela trčati u kontra smjeru vrišteći. Nisam mogla živjeti sa sobom. Po tonu njegova glasa znala sam što se dogodilo - ispričala je Mia.

Posebno su potresne riječi koje joj je Ena uputila tijekom njihova posljednjeg susreta, netom nakon rođenja Lane.

- Pamtim kad je rodila dijete i kad je došla u Supetar. Bila je toliko sretna. ‘Toliko sam sretna da bih mogla umrijeti’, to je rekla. Ona nije bila čovjek od velikih riječi. Zato me začudila ta rečenica i zato sam je zapamtila - rekla je Mia, dodavši kako joj je upravo rođenje djevojčice bila ogromna životna želja.

Iako fizički slične, Ena i Mia bile su karakterno različite, no njihova je veza bila neraskidiva. Zajedno su proživjele studentske dane u Zagrebu, u unajmljenom stanu gdje su imale savršeno podijeljene uloge.

- Mi smo bile tim. Ali ne samo zato što smo sestre po krvi, mi smo se našle - ispričala nam je Mia prošle godine. Voljele su teatar, voljele su čitati, a zajedno su se i dobro slagale što se tiče kućanskih poslova.

- Ja sam više voljela kuhati, ona je prala suđe. Jednostavno smo se nadopunjavale. I bile uvijek leđa jedna drugoj. I što se toga tiče, nikad se nismo posvađale. Nikad. Uvijek jedna uz drugu - prisjetila se.

No, kao i među svim sestrama, ponekad je bilo trzavica među njima. Na pitanje jesu li se ikad posvađale do te mjere da nisu razgovarale, Mia nam je priznala da jesu.

- Zato što se ona postavila, kako s nama nisu živjeli roditelji, kao i mama i tata. Ja sam već imala četiri godine samostalnog života u Dubrovniku... Ena je imala jako izražen taj pokroviteljski osjećaj - pričala je Mia te dodala kako je razumjela i govorila sestri da razumije da to radi kako bi je zaštitila.

- Što sam starija, to mi je teže govoriti o njoj - rekla nam je te dodala kako joj najviše nedostaje Enin poljubac.

- Taj njezin poljubac sam najdulje pamtila na svom obrazu. I ta potpora. Ali mi smo bile tim - dodala je.

Njihov odnos bio je prožet dubokim poštovanjem i specifičnim humorom. Mia se sjeća kako joj je sestra, znajući da ima ogromnu tremu prije pjevanja sopranske dionice u jednoj predstavi, poslala cvijeće s porukom: “Divna si, a propjevat ćeš u raju”. Profesionalno, nikad nisu bile suparnice. Dapače, redatelji su prepoznavali njihovu jedinstvenu energiju i često su igrale u duodramama.

Ena Begović počela je karijeru s 18 godina, i to malom ulogom u filmu Lordana Zafranovića “Okupacija u 26 slika”, koji ju je i primijetio u dubrovačkom studentskom kazalištu Lero. Iako je prvo upisala Pravni fakultet, na nagovor kolega ipak se odlučila za Akademiju dramskih umjetnosti. Proslavila se ulogom u filmu “Pad Italije” 1981. godine, a ubrzo je postala prvakinja drame Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu, gdje je punih 16 godina ostvarivala maestralne uloge poput barunice Castelli, Desdemone, Ane Karenjine i Teute.

O njezinu umjetničkom integritetu najbolje svjedoče dvije legendarne priče. Prva je ona o odbijanju Zlatne arene za sporednu ulogu barunice Castelli u “Glembajevima” 1988. godine jer ju je smatrala glavnom ulogom. Druga, još poznatija, jest njezino odbijanje holivudske karijere.

- Kad su joj nudili Hollywood, odbila je. Ena je rekla: ‘Ja ne mogu igrati na engleskom jer je jezik priroda glumca u onoj formi koja mene zanima’ - ispričala je Mia.

Ena je odbila ulogu u “Charliejevim anđelima” i četverogodišnji ugovor koji joj je nudio producent Marshall. Dok su joj svi govorili da nije normalna, ona je ostala pri svome - željela je igrati velike uloge na svom jeziku. I u tome je uspjela. Bila je samozatajna, pomalo distancirana pri prvom susretu, ali iznimno odan prijatelj. Nije voljela pričati o sebi, a slava koju je rano stekla nije je promijenila.

- Za sebe mislim da sam jedan dobar, pošten čovjek. San mi je da jednog dana napravim ulogu za koju će i dobri i zli priznati da je dobra - izjavila je u intervjuu za Yugopapir 1982. godine, pokazavši skromnost koja je krasila njezinu veliku osobnost.

- Nije pričala okolo. To poštivanje, i struke, i kolega, i publike, ne proizlazi samo iz toga što je vrhunska glumica nego zato što je bila sjajan čovjek. Imala je dovoljnu snagu da ostane na tom putu bez obzira na slavu koju je mlada stekla - prisjetila se Mia.

Iako je prerano otišla, Enino naslijeđe nastavlja živjeti, ponajviše kroz njezinu kćer Lanu Radeljak. Lana, koja je u trenutku majčine smrti bila tek beba, izrasla je u prelijepu mladu ženu koja nevjerojatno podsjeća na majku, što joj često i komentiraju pratitelji na društvenim mrežama. Iako se Lana ne bavi javnim poslom, s vremena na vrijeme na društvenim mrežama podijeli uspomenu na Enu.

Kći Dikana i pokojne glumice Ene Begović ima 24 godine i izrasla je u pravu ljepoticu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tako je za majčin 65. rođendan objavila nikad viđene fotografije uz kratku poruku “sretan” i emotikon srca, izazvavši lavinu emotivnih komentara. Tad joj je komentirala i Alka Vuica, koja je bila bliska Enina prijateljica te napisala: “Sretan rođendan, Enči. Zauvijek nam nedostaješ”. I ranije se Alka znala prisjećati Ene pa je tako 2010. godine za Jutarnji list ispričala:

“Strašno se bojala auta, kao da je predosjećala. Ni u avionu joj nije bilo ugodno. Sjećam se da je išla kod psihijatara zbog tog straha, pa je i mene poslala jer sam se i ja bojala letjeti”.

Nekoliko godina kasnije rekla je za Story da je, nakon Enine smrti, Velika Gospa za nju jako tužan dan.

- Uvijek je se sjetim u svojim mislima, ne samo na dan kada je preminula. Bila mi je jako bliska prijateljica. Zajedno smo došle u Zagreb studirati i praktički smo odrasle zajedno. Bila je jako pažljiva, pametna, emotivna i voljela je čitati. Imala je fantastičnu snagu - prisjetila se tada Vuica.

Opatija: Poznati dolaze na finalnu večer Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Enina kći Lana nedavno se zaručila za Antonija Barišića, a vijest je također podijelila na društvenim mrežama. Uz fotografije zaručničkog prstena napisala je kratko: “Plot twist”. Njezin zaručnik Antonio Barišić po struci je magistar kemije, ali svoju je formulu za uspjeh pronašao i u kuhinji. Šira ga je publika upoznala kroz “MasterChef” 2022. godine. Lana, koja s Antonijem dijeli život već tri godine, nedavno je otkrila da su se upoznali baš u vrijeme kad se prijavio u show.

- Bila sam uz njega tijekom cijelog procesa. Moram priznati da sam često bila pokusni kunić dok je vježbao i eksperimentirao s jelima. U svakodnevnom životu većinom on preuzima kuhanje jer to zaista voli, a ja se uopće ne bunim - rekla je za Story ranije.

Tragična smrt Ene Begović ostaje jedna od najtužnijih priča hrvatske javne scene. Bila je glumica čija je pojava ispunjavala scenu i platno, žena čija je ljepota bila jednaka njezinu talentu i osoba čiji je život prekinut u trenutku najveće sreće. No kroz sjećanja njezine obitelji, kolega i vjerne publike zvijezda Ene Begović i danas sjaji nesmanjenim intenzitetom.

