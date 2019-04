Ena i Marijan pobijedili: 'Znam da nas drugi gledaju ispod oka'

Nakon što su u prošloj epizodi genijalci nakratko morali postati dizajneri namještaja, u ovom nastavku našli su se u novoj ulozi koja im je do sada bila potpuno strana – voditelja modne aukcije. Njihove pokušaje prezentacije modnih predmeta u ovoj emisiji ocjenjivali su voditeljica Mia Kovačić (37) te modni stručnjak i dizajner, Boris Banović (45).

Foto: nova tv

- Genijalci definitivno izgledaju genijalno, ali ne modno osviješteno. Nekako su u toj nezgrapnosti užasno simpatični - već je na početku prokomentirala Mia. Led je u predstavljanju probio Marijan.

Foto: nova tv

- Upotrebljavao je riječ smrditi, mislim da s time ništa ne može prodati - komentirao je Boris izlaganje, ali ipak je Marijan dobio tri kupca i pohvale ljepotica. Robert je morao prodati šešir u obliku telefona, triko i čarape.

- Bio je jasan, izražajan, samouvjeren, ja sam stvarno prezadovoljna - komentirala je Robertova partnerica Anja, a njegove su riječi došle do šest natjecateljica koje su poželjele kupiti predstavljene proizvode.

- Vidi se da su nervozni i da ovo baš nije svijet koji im je blizak - primijetila je Mia. I dok se Nicol ponadala kako Ronald neće biti baš najgori u izvršavanju zadatka, njezine se nade nisu obistinile.

Foto: nova tv

- On je bio toliko jadan izgubljen. On se jedino fokusirao na taj telefon. Uopće nije pojmio da je to odjevni predmet. Bio je toliko pod stresom, mislila sam da će mu stvari ispasti - komentirala je Mia. Ronald nije uspio prodati ništa, ali je dao objašnjenje zašto je tome tako.

- Ne snalazim se baš toliko dobro s tim ženskim stvarima jer ih ne oblačim na sebe inače - zaključio je. Žiri je jednoglasno odlučio da je pobjedu u ovom izazovu odnio Marijan.

- Iako si imao tri kupca, moram priznati da si me svojim stavom i poznavanjem materije osvojio - istaknula je Mia.

Foto: nova tv

- Marijan je po meni bio najbolji, sve je rekao što je mislio - zaključio je Boris. Poseban razlog za zadovoljstvo ima Marijanova partnerica Ena.

- Sad je na nama teret eliminacija. Kužim da me gledaju ispod oka, pa mi nije baš najugodnije - rekla je Ena koja zajedno s Marijanom mora odabrati tko će od preostalih natjecatelja ući u eliminacijski krug. Tko će završiti u eliminacijskom krugu, što djevojke čeka u njihovom izazovu, ne propustite doznati u idućoj epizodi showa 'Ljepotice i genijalci'!