Ena iskoristila imunitet i spasila Danijelu, a Josip ide u stres test

Poraz u prethodnom timskom izazovu u 'MasterChefu' doveo je crveni tim pred teške odluke. Kandidati su morali nominirati po dvoje svojih kolega za stres test, a najviše glasova dobili su Josip i Marija, dok su se među nominiranima našli još Marko i Danijela. No neočekivani preokret donijela je Ena, koja je odlučila iskoristiti svoju karticu osobnog imuniteta i spasiti Danijelu od stres testa.

- Sudeći prema komentarima koje smo jučer čuli i po tome tko je pokušavao spasiti najvažniji segment, tj. tjesteninu, mislim da Danijela ne zaslužuje ići u stres test. Ona se svim silama trudila, ali nije uspjela protiv tog ega. Jedini razlog zbog kojeg mislim da je Miro uspio je zato što ima veći autoritet nad Josipom. Danijela, stoga tebi dajem svoj imunitet - objasnila je Ena svoju odluku.

Foto: NOVA TV

Tako su se u stres testu našli Josip, Marija i Marko, a pred njima je bio zadatak koji je zahtijevao preciznost i poznavanje kulinarskih tehnika. U 'MasterChef' kuhinju stigla je bivša kandidatkinja Gaia Zec, koja je u natjecanje ušla sa samo 18 godina, a danas vodi restoran u Grožnjanu.

Njezin profesionalni put posebno je nadahnuo Mariju.

- To je mlada uspješna cura kojoj je 'MasterChef' promijenio život. Naježila sam se - rekla je.

Foto: NOVA TV

Gaia je kandidatima predstavila jelo čija je ideja nastala još tijekom njezina sudjelovanja u MasterChefu - fagotine sa žgvacetom, tjesteninu s istarskim umakom od piletine. Za repliciranje njezina jela kandidati su dobili 60 minuta, a svatko je mogao odabrati pomoćnika. Marija je odabrala Liberija, Marko Matiju, a Josip Jakova. Dodatnu težinu izazovu donijela je odluka žirija da se ocjenjivanje provede naslijepo.

- Nećemo vas gledati dok kuhate. Nećemo znati čija jela kušamo, do samoga kraja - najavio je Goran.

Foto: NOVA TV

Nakon napetih nominacija i Enine odluke koja je promijenila tijek eliminacije, Josip, Marija i Marko morali su ostaviti međusobne nesuglasice po strani i usredotočiti se na zahtjevan zadatak koji odlučuje o njihovu nastavku natjecanja. Tko će podbaciti u ovom zadatku, doznajte u sljedećoj epizodi 'MasterChefa' na Novoj TV i Nova Play.