Engleski kantautor King Krule prvi puta u Hrvatskoj: Prati ga američka pjevačica Okay Kaya

Engleski kantautor King Krule premijerno dolazi u Hrvatsku sa svojim bendom u zagrebačku Tvornicu kulture u srijedu, 1. studenog, a kao predizvođačica nastupit će američko-norveška glazbenica Okay Kaya, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Okay Kaya s prvijencem 'Both' zavrijedila je pažnju kritike, a Pitchfork kaže da je savršeno predstavila melankoličan zvuk na koji se može zaplesati. Drugi album 'Watch This Liquid Pour Itself' je još jedno intimno putovanje uz zvuke downtempo rocka i disca, dok za najnoviji 'SAP' mediji poput Under The Radar kažu da još jednom sjajno prikazuje očaravajuću enigmu te glazbenice.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Okay Kaya već je ranije surađivala s King Kruleom, primjerice na pjesmi 'Slush Puppy', a ovoga puta mu se priključuje na turneji, pa će publika moć čuti sjajnu vokalisticu s vlastitim materijalom.

Premijerni nastup King Krulea i njegovog benda u Hrvatskoj održat će se u sklopu 'Space Heavy' turneje koja ga vodi po SAD-u, Kanadi i Europi.

Foto: PROMO/

Pravim imenom Archy Marshall, taj glazbenik spaja elemente punka i jazza, s hip-hopom, darkwaveom i trip-hopom, kao i prepoznatljivim baritonom.

Mediji King Krulea uspoređuju s Joeom Strummerom i Billyjem Braggom, nazivaju ga 'ljutim mladićem popa', a on kroz glazbu zadire u osobne teme, pa daje i dašak romantike.