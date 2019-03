Erik traži asistenta: Bez njega se više ne mogu baviti glazbom

Glazbenik iz Fažane Erik Balija (35) objavio je oglas da traži osobnog asistenta. Erik boluje od cerebralne paralize, no i u kolicima uspijeva pratiti svoje snove koji ga vuku prema uspješnoj glazbenoj karijeri.

- Nadam se da ću uskoro pronaći osobu koja će raditi posao osobnog asistenta kako bi se mogao nastaviti baviti glazbom, odlaziti na probe, snimanja i koncertne nastupe, Jer bez pomoći osobnog asistenta sve to bi bilo nemoguće odraditi - kaže nam Erik.

On je osvojio hrvatsku publiku još 2016. u showu Supertalent u kojem je došao do finala. Glazbom se bavi od pete godine života, a njome se počeo baviti tijekom brojnih fizikalnih vježbi i oporavaka kroz koje je prolazio zbog svoje bolesti.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

- Moj se život nakon Supertalenta promijenio naravno na bolje. Upoznalo me više ljudi, puno više nastupam no što je to bilo ranije, odlazim na različite glazbene festivale, ima puno nastupa i dogodilo se puno lijepih, novih suradnji - otkriva Balija koji sprema i svoj prvi album.

- Zapravo cijelu zimu pripremam materijal za novi album na čakavskom narječju, s obzirom da će to biti moj prvi studijski album te s obzirom na činjenicu da dolazim iz Fažane malog Istarskog mjesta, bilo je logično da moj prvi studijski uradak,bude na čakavskom narječju - kaže Erik.

Foto: Facebook

Traži se muškarac u rasponu od 20 do 35 godina s vozačkom dozvolom s područja Pule i okolice, a više informacija možete dobiti na na e-mail: erik.balija@gmail.com ili na broj 098/957-0480.