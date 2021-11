U današnjoj epizodi 'Braka na prvu' Sanela i Jasmin sjeli su pred stručnjake, koje je zanimalo je li njima dogodila ljubav. Sanela je otvoreno rekla:

- Dogodila se, ali ne s Jasminom - i nije željela ništa detaljnije reći dok je Jasmin naglasio kako nije povrijeđen jer se nisu emotivno povezali te da želi da ona bude sretna.

Mislav nije povjerovao Jasminu da nije povrijeđen, a Andrea je zaključila kako Saneli sigurno nije bilo jednostavno priznati istinu pred njima svima. Sanela je još jednom naglasila kako nije željela povrijediti Jasmina i da vjeruje da će ostati prijatelji te je pokazala da odlazi, baš kao i on.

Ostali parovi bili su šokirani, no stručnjaci su razumjeli zašto je to napravio, a Edin je razmišljao kako jedva čeka da se sve dozna.

- Predivna je osoba, jako je pažljiv i to je ono što ja želim. Otkriti ime neću, želim još to zadržati za sebe - rekla je Sanela o Edinu.

- Promjene u ponašanju se nisu mogle sakriti - komentirala je Erna, prije nego su ona i Edin došli razgovarati sa stručnjacima.

Smatra da nisu bili prijatelji, jer on nije podijelio s njom istinu prije nego s drugima.

- Pitala sam ga sviđa li mu se ta osoba, a on mi je u oči lagao da to nije istina prije sedam dana - rekla je te istaknula da je to 'izdaja'.

- Kliknuo sam s drugom osobom, a jutros sam to rekao i Erni - rekao je Edin, a Sanela je komentirala da je Erna željela ispasti patnica, te pljuvala je po Edinu pred svima.

Erna se zatim dignula s kauča i napustila Edina te pozvala 'gospođicu' Sanelu da se pridruži svom partneru.

Sanela i Edin ispričali su svoju priču, i priznali da im se ljubav dogodila na prvi pogled.