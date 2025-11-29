Eros Ramazzotti nam je otkrio: Novi album je posveta mojih 40 godina u ovoj industriji...

Tri godine nakon posljednjeg albuma, Eros Ramazzotti (62) otvara novo poglavlje svoje karijere. Objavio je novi album na dva jezika - među gostima su Alicia Keys, Andrea Bocelli i Jovanotti.

“Na albumu se nalazi i nova verzija pjesme 'L'aurora'/'La Aurora' s Alicijom Keys. U ovoj verziji, koju je producirala Alicia Keys, glasovi dvoje umjetnika stapaju se u autentičan dijalog...".

Turneja "Una Storia Importante World Tour/Una Historia Importante World Tour" počet će 14. veljače 2026. u Parizu, a Ramazzotti će u sklopu turneje posjetiti i zagrebačku Arenu 28. travnja iduće godine. Evo što je u razgovoru otkrio talijanski pjevač.

Što za vas znači stati na pozornicu?

Za mene, kao i za mnoge druge izvođače s puno iskustva, pozornica je najvažnija stvar. Sve ostalo je važno, ali nastup uživo ipak je temelj svega.

Što ste osjećali dok ste ponovno pjevali 'L'Auroru'?

Kako Alicia Keys voli ovu pjesmu, pustio sam je da sve napravi sama. Ja sam samo dodao neke prateće vokale, malo emocije i svoj ponovno snimljeni glas.

Foto: PROMO

Na ovom albumu surađivali ste s mnogim glazbenim prijateljima, kako je sve počelo?

Imao sam brojne suputnike na putu prema albumu. Projekt je krenuo od moje ideje da napravim album dueta starih pjesama, pjesama iz moje prošlosti. Kolege glazbenici su sami birali pjesme. Tako je, primjerice, talentirani meksički umjetnik Carín León izabrao pjesmu 'Un'altra te' iz '90-ih, a Giorgia je odabrala 'Quanto amore sei'. Sve se dogodilo spontano i prirodno.

Kako je nastala ideja za ovaj projekt?

Album 'Una Storia Importante' nije toliko vezan uz pjesmu koliko uz cijelu moju karijeru, mojih 40 godina u industriji, a to je jedna lijepa priča. Iz toga je i proizašla ideja da ponovno obradim pjesme iz prošlosti, uključujući i neobjavljene pjesme, te da snimim duete s velikim umjetnicima i prijateljima. Tako je počeo ovaj poseban projekt.

Sanremo, 69th Festival of Italian song 2019. Final evening. Eros Ramazzotti | Foto: /IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Kakav je bio vaš susret s Alicijom Keys?

Prekrasan, zaista prekrasan. Ona je nevjerojatno skromna osoba, a to je danas rijetko, pogotovo među mlađima. Moram reći, veliki umjetnici uvijek imaju sasvim drukčiji odnos prema životu.

Što osjećate dok pjevate pjesmu 'L'Auroru'?

Riječ je o mojoj prvoj kćeri, onoj koja me učinila djedom, tako da je to posebna emocija.

Sanremo, 69th Festival of Italian song 2019. Final evening. Eros Ramazzotti | Foto: /IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL