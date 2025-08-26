Eros Ramazzotti predstavio je novu pjesmu i videospot...

Tri godine nakon njegovog posljednjeg studijskog izdanja te samo nekoliko mjeseci nakon što je najavio spektakularnu glazbenu priču 'UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR', Eros Ramazzotti predstavio je novi singl 'Il mio giorno preferito' ('Mi día preferido'). Singl je objavljen uoči Ramazzottijeva velikog koncerta u Areni Zagreb, gdje će 28. travnja 2026. predstaviti bezvremenski katalog hitova, ali i svoje glazbene novitete.

Autorstvo singla potpisuju Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA i Antonio Cirigliano, dok je za produkciju bila zadužena CanovA. Snimljena u dvjema verzijama, talijanskoj i španjolskoj, 'Il mio giorno preferito' donosi suvremeni pop zvuk i potvrđuje Erosovu nenadmašnu sposobnost da iznova pronalazi nove glazbene puteve, a da pritom ostaje vjeran sebi.

Foto: PROMO

U njezinoj srži isprepliću se samoća i želja za bijegom koji pretvaraju pjesmu u emotivno ponovno rođenje koje svakodnevicu uzdiže u nešto posebno, dirljivo i univerzalno. Priču dodatno naglašava videospot u režiji Giacoma Triglie, a prikazuje mozaik lica, gesta i pogleda koji otkrivaju kako Erosova glazba dotiče svakoga na drugačiji način.

Reakcija publike na novi sinlg još jednom je pokazala razmjere njegove popularnosti. S više od 80 milijuna prodanih albuma i više od 5 milijardi globalnih streamova, Eros Ramazzotti i nakon više od četiri desetljeća na sceni nastavlja oduševljavati snagom i energijom ostajući jedan od najprepoznatljivijih glasova međunarodne pop glazbe.

Njegovo novo glazbeno putovanje 'UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR' započinje u veljači 2026., a ulaznice za nastup u zagrebačkoj Areni 28. travnja 2025. mogu se nabaviti u u sustavu Eventima.

Foto: I Z A R