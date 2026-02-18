Obavijesti

OTKRIO NAM PLANOVE

Ervin iz Big Brothera ima 170 kg: Sada sam u strongman fazonu, zadovoljan sam formom

Piše Dora Pek, Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 6 min
Foto: Instagram, Canva

Više od deset godina nakon Big Brothera, Ervin Mujaković ostao je poznato lice, ali sada izgleda potpuno drugačije nego za vrijeme showa

Prošlo je jedanaest godina otkako je regionalna publika pratila Big Brother, a jedno od imena koje se i danas često spominje svakako je Ervin Mujaković. Iako je u kuću velikog brata ušao 2015. godine, gledatelji ga i danas pamte po strastvenim trenucima sa Stefani Banić, ali i po neuzvraćenim osjećajima prema Barbara Šegetin. 

Ipak, Ervin je sada gotovo neprepoznatljiv, ponajviše zbog velikog broja kilograma koje je s godinama i jakim treningom dobio.

- Što se tiče forme, zadovoljan sam. Trenutno imam 170 kg što je zaista preteško postići s obzirom na ovakvu formu, sada sam više u tom nekom "strongman fazonu" - otkrio je za 24sata.

- Zdravstveno je sve uredu, osjećam se dobro. Imam jednu povredu, diskus herniju, za nju primam blokade - dodao je Ervin.

Otkrio nam je i planove za budućnost.

- U planu imamo neka putovanja i još neke obaveze, pa poslije toga u bliskoj budućnosti djevojka i ja svakako planiramo vjenčanje. Budući da živimo zajedno od prvog dana i radimo sve zajedno to će biti kao slag na tortu - sretno je rekao Ervin.

Foto: Instagram

Iako se njegov život nakon izlaska iz showa značajno promijenio, Mujaković je u ranijem intervjuu za 24sata istaknuo da mu je sudjelovanje u Big Brotheru donijelo brojne pozitivne stvari – od popularnosti do konkretnih poslovnih prilika.

- Big Brother je zasigurno bilo novo iskustvo iz kojeg sam mnogo naučio. Donijelo mi je puno dobrih stvari, od nevjerojatne popularnosti, koja traje i danas, pa do poslovnih prilika. Gdje god da dođem, ljudi mi prilaze, žele se slikati i udijeliti kompliment – bilo za sudjelovanje u showu, moj rad ili fitness rezultate - rekao je tada.

Istaknuo je kako mu je upravo ta prepoznatljivost otvorila vrata kampanja, reklama i rada u fitness industriji, kojom se i danas bavi. Uz to, ne isključuje mogućnost povratka u reality. Iako je nakon Big Brothera dobivao nove ponude za slične projekte, Ervin se zasad nije odlučio ponovno zatvoriti pred kamerama.

- Dobio sam ponude, ali nisam se odlučio za to. No, kad bi došla neka dobra ponuda, ušao bih. Iskreno, fali mi format poput Survivor – volio bih biti jedini s Balkana koji je sudjelovao u svim mogućim reality formatima - rekao nam je.

Foto: Instagram

Nakon izlaska iz kuće, Ervin se ozbiljno posvetio fitnessu, ali i drugim angažmanima. Pojavljivao se u brojnim glazbenim spotovima i reklamnim kampanjama, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.

- Još prije Big Brothera pojavljivao sam se u spotovima i reklamama. Kasnije se to nastavilo u većem obujmu. Dosad sam sudjelovao u sedam ili osam spotova, a posebno bih izdvojio suradnju s Haris Džinović, bila mi je čast raditi s takvom glazbenom legendom - naglasio je.

Njegovo prošlogodišnje gostovanje u Podcast Inkubator izazvalo je lavinu komentara, osobito zbog fizičke promjene – u jednom je razdoblju, zbog zdravstvenih problema, došao do čak 165 kilograma.

- Bilo je puno komentara, većinom pozitivnih, posebno na moj karakter i odgoj. Što se tiče izgleda, promjena je velika, ali predugo sam u javnosti da bi me to iznenadilo. S obzirom na stanje u kojem sam bio, i ovo što sam postigao za mene je ogromno - iskreno nam je rekao.

Posebno teško razdoblje uslijedilo je početkom 2022. godine, kada je doživio ozbiljnu ozljedu u teretani zbog koje je mjesecima bio nepokretan.

Foto: Instagram

- To je bilo najteže razdoblje u mom životu, odmah nakon smrti majke. Tri mjeseca proveo sam u bolnici i invalidskim kolicima, s jakim bolovima. Uz pomoć liječnika, vjere i moje djevojke, stanje je krenulo nabolje. Uz nju sam ponovno prohodao - zahvalan je. Upravo ga je ta životna lekcija naučila koliko je zdravlje važno, čak i više od karijere i fizičkog izgleda.

Već gotovo šest godina Ervin je u vezi s bivšom Miss Slovenije, koja mu je bila najveći oslonac u najtežim trenucima.

- Osvojila me iskrenost, unutarnja i vanjska ljepota. Ona je moja najveća podrška u životu - zaključio je.

