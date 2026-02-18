Ervin iz Big Brothera ima 170 kg: Sada sam u strongman fazonu, zadovoljan sam formom

Prošlo je jedanaest godina otkako je regionalna publika pratila Big Brother, a jedno od imena koje se i danas često spominje svakako je Ervin Mujaković. Iako je u kuću velikog brata ušao 2015. godine, gledatelji ga i danas pamte po strastvenim trenucima sa Stefani Banić, ali i po neuzvraćenim osjećajima prema Barbara Šegetin.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Ipak, Ervin je sada gotovo neprepoznatljiv, ponajviše zbog velikog broja kilograma koje je s godinama i jakim treningom dobio.

- Što se tiče forme, zadovoljan sam. Trenutno imam 170 kg što je zaista preteško postići s obzirom na ovakvu formu, sada sam više u tom nekom "strongman fazonu" - otkrio je za 24sata.

- Zdravstveno je sve uredu, osjećam se dobro. Imam jednu povredu, diskus herniju, za nju primam blokade - dodao je Ervin.

Otkrio nam je i planove za budućnost.

- U planu imamo neka putovanja i još neke obaveze, pa poslije toga u bliskoj budućnosti djevojka i ja svakako planiramo vjenčanje. Budući da živimo zajedno od prvog dana i radimo sve zajedno to će biti kao slag na tortu - sretno je rekao Ervin.

Foto: Instagram

Iako se njegov život nakon izlaska iz showa značajno promijenio, Mujaković je u ranijem intervjuu za 24sata istaknuo da mu je sudjelovanje u Big Brotheru donijelo brojne pozitivne stvari – od popularnosti do konkretnih poslovnih prilika.

- Big Brother je zasigurno bilo novo iskustvo iz kojeg sam mnogo naučio. Donijelo mi je puno dobrih stvari, od nevjerojatne popularnosti, koja traje i danas, pa do poslovnih prilika. Gdje god da dođem, ljudi mi prilaze, žele se slikati i udijeliti kompliment – bilo za sudjelovanje u showu, moj rad ili fitness rezultate - rekao je tada.

Istaknuo je kako mu je upravo ta prepoznatljivost otvorila vrata kampanja, reklama i rada u fitness industriji, kojom se i danas bavi. Uz to, ne isključuje mogućnost povratka u reality. Iako je nakon Big Brothera dobivao nove ponude za slične projekte, Ervin se zasad nije odlučio ponovno zatvoriti pred kamerama.

- Dobio sam ponude, ali nisam se odlučio za to. No, kad bi došla neka dobra ponuda, ušao bih. Iskreno, fali mi format poput Survivor – volio bih biti jedini s Balkana koji je sudjelovao u svim mogućim reality formatima - rekao nam je.

Foto: Instagram

Nakon izlaska iz kuće, Ervin se ozbiljno posvetio fitnessu, ali i drugim angažmanima. Pojavljivao se u brojnim glazbenim spotovima i reklamnim kampanjama, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.

- Još prije Big Brothera pojavljivao sam se u spotovima i reklamama. Kasnije se to nastavilo u većem obujmu. Dosad sam sudjelovao u sedam ili osam spotova, a posebno bih izdvojio suradnju s Haris Džinović, bila mi je čast raditi s takvom glazbenom legendom - naglasio je.

Njegovo prošlogodišnje gostovanje u Podcast Inkubator izazvalo je lavinu komentara, osobito zbog fizičke promjene – u jednom je razdoblju, zbog zdravstvenih problema, došao do čak 165 kilograma.

- Bilo je puno komentara, većinom pozitivnih, posebno na moj karakter i odgoj. Što se tiče izgleda, promjena je velika, ali predugo sam u javnosti da bi me to iznenadilo. S obzirom na stanje u kojem sam bio, i ovo što sam postigao za mene je ogromno - iskreno nam je rekao.

Posebno teško razdoblje uslijedilo je početkom 2022. godine, kada je doživio ozbiljnu ozljedu u teretani zbog koje je mjesecima bio nepokretan.

Foto: Instagram

- To je bilo najteže razdoblje u mom životu, odmah nakon smrti majke. Tri mjeseca proveo sam u bolnici i invalidskim kolicima, s jakim bolovima. Uz pomoć liječnika, vjere i moje djevojke, stanje je krenulo nabolje. Uz nju sam ponovno prohodao - zahvalan je. Upravo ga je ta životna lekcija naučila koliko je zdravlje važno, čak i više od karijere i fizičkog izgleda.

Već gotovo šest godina Ervin je u vezi s bivšom Miss Slovenije, koja mu je bila najveći oslonac u najtežim trenucima.

- Osvojila me iskrenost, unutarnja i vanjska ljepota. Ona je moja najveća podrška u životu - zaključio je.