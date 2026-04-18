Ervin iz Big Brothera se zaručio: Nedavno je otkrio da ima 170 kg, a često mu kuha zaručnica

Piše Zrinka Medak Radić,
Bivša zvijezda Big Brothera Ervin Mujaković se zaručio. Već je pet godina u vezi s bivšom Miss Slovenije, uspješnom poslovnom ženom koja se bavi estetikom, a zajedno dijele dom i strast prema putovanjima.

Ervin je na svom Instagram Storyju podijelio romantičke fotografije i videa kojima je dao do znanja kako je njegova odabranica rekla 'da'. 

Podsjetimo, Ervin je prije nekoliko mjeseci šokirao javnost svojim izgledom i velikim brojem kilograma zbog kojih je postao neprepoznatljiv. Otkrio je tada da ima 170 kilograma te da tri godine nije trenirao zbog ozljede zbog koje je morao ponovno učiti hodati.

Bodybuildingom se i dalje bavi ozbiljno, a ključ njegove snage i izgleda leži, kako kaže, u disciplini i prehrani. Za 24sata je tada otkrio kako tijekom dana jede pet do šest obroka, a kalorije ne broji precizno, iako procjenjuje da unese između 5000 i 6000 kalorija dnevno, ovisno o danu i intenzitetu aktivnosti. Prehrana mu se temelji na visokim unosima proteina i složenih ugljikohidrata, uz dovoljno masti za energiju i oporavak.

- Svaki dan gledam da pojedem oko kilogram mesa, najčešće roast beef ili pileća prsa. Tu su i jaja, riža, krumpir, skuta i povrće. Uvijek ubacim i nešto slatko - kaže nam Ervin.

Jedan od njegovih tipičnih dana započinje s čak deset jaja uz avokado, ili alternativno žitaricama s proteinom i voćem. Sljedeća tri obroka najčešće su identična: oko 300 grama roast beefa uz 200 grama riže i povrća - i tako tri puta dnevno. Navečer jede 500 grama skute s kikiriki maslacem i bananom, čime osigurava sporootpuštajuće proteine tijekom noći. 

Između glavnih obroka ne odriče se slastica poput palačinki ili sladoleda, no naglašava da je ukupna struktura prehrane ono što mu omogućuje da zadrži masu i formu.

Veliku podršku ima kod kuće - obroke mu najčešće priprema zaručnica, iako ponekad i sam kuha. Uz prehranu koristi i dodatke poput vitamina i minerala, proteina, kreatina i BCAA aminokiselina.

Zbog prijašnje ozljede ne radi kardio treninge, a treninzi su prilagođeni njegovu stanju. Unatoč svemu, zadovoljan je postignutim rezultatima.

- S obzirom na to da sam tri godine bio izvan treninga i morao ponovno učiti hodati, prezadovoljan sam. Svi znaju koliko je teško imati 170 kilograma i ostati u formi. Mislim da je na Balkanu to prava rijetkost - ističe Ervin.

