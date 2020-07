Estrada na izborima: Grdijeva misija na Kerumovoj listi bila je zapravo pridobiti nazad Torcidu

Na listi Zeleno-lijeve koalicije je frontman Hladnog piva Mile Kekin. Kolege iz benda nisu baš željeli komentirati taj potez pjevača, ali iz krugova bliskih pjevaču saznajemo da je "oduvijek bio politički svjestan"

Estradizirana je bila politička scena na ovim izborima kao rijetko kad. Bilo je i u povijesti raznih izleta, sjećamo se kandidature Ćire Blaževića na predsjedničkim izborima 2005. Dobio je 0,80 posto glasova, odnosno njih 18.847. Barem za jedan zna od koga je.

- Pa moj, i taj je bio presudan - rekao je Miroslav Ćiro Blažević.

Prije četiri godine bio je na listi Milana Bandića, a dobio je tek 259 glasova.

- Ni danas ne znam koja me je budala nagovorila na to - priznao je "trener svih trenera".

Njegovim putem krenuli su mnogi koji nisu profesionalni političari. Najviše je zagrizao Miroslav Škoro, koji je "napunio" svoj Domovinski pokret prijateljima i komičarima, Davorom Dretarom Dreletom i Željkom Pervanom.

- Drele je iznimno pametan i obrazovan čovjek, ljudi to možda i nisu svjesni. Dugo se družimo sa Škorom, nađemo se s vremena na vrijeme i nije me iznenadila Davorova kandidatura. Samo ne znam hoće li tako kvalitetan čovjek moći djelovati normalno s ‘onima’ u Saboru - kaže glumac Vid Balog.</p><p>Upravo je on s Dreletom prije nekoliko godina igrao predstavu “Remetinec”. Ne treba posebno objašnjavati o kakvim je likovima bilo riječ u predstavi, odnosno onima koji “obitavaju” tamo. Od ovih izbora, zapravo, mnogo je tamo Dreletovih kolega bilo...</p><p>- Ne bojim se da će Drele završiti u Remetincu. Ti su apartmani rezervirani za one malo većeg ranga, a ne za nas zabavljače koji nastupamo po vatrogasnim domovima ili pred penzićima za pol kile odojka. Remetinec je za nas nedostižno mjesto - uvjeren je Balog u poštenje i dobre namjere svojega prijatelja.</p><p>S njima je i Željko Pervan. Davno mu je gostovao Škoro u “Večernjoj školi”, iako legenda govori kako je trebao gostovati u nekoliko emisija, ali “nisu ga se mogli riješiti”. Sad zajedno jurišaju na vlast.</p><p>- Ne znam uopće kaj bi rekel na to. Totalno sam apolitičan, a Željkova kandidatura me nije iznenadila. Sve mi je to k’o sveta vodica, nit’ škodi nit’ koristi. Meni se sve to zgadilo, a ne znam kaj Pervan tam može napraviti - rekao nam je Blaž Folnegović, jedan od učenika iz “Škole”.</p><p>Na listi Zeleno-lijeve koalicije je frontmen Hladnog piva <strong>Mile Kekin</strong>. Kolege iz benda nisu baš željeli komentirati taj potez pjevača, ali iz krugova bliskih pjevaču saznajemo da je “oduvijek bio politički svjestan”, odnosno da je pomno pratio situaciju.</p><p>Sam Kekin je rekao da se odlučio aktivirati iz samoobrane i da mu je to dar za 50. rođendan koji će proslaviti u siječnju sljedeće godine.</p><p>U Zeleno-lijevoj koaliciji je i nekadašnji pjevač Cubisma <strong>Ricardo Luque</strong>. Kaže da nije mislio da će završiti u politici, ali situacija ga je natjerala da promijeni mišljenje.</p><p>- Nisam nikad kao mali mislio da ću ući u politiku, za mene je politika vrlo odgovorna stvar. Poput svećeničkog poziva, toliko je za mene politika ozbiljna. To ne bi trebao biti nečiji hir. Na neki način ovo je moj performans, ali to ne znači da je to neozbiljno, želim svojim prisustvom skrenuti pozornost na to da postoje problemi u dijaspori - priča Ricardo, koji se iz Venezuele doselio u Hrvatsku 1990. godine.</p><p>- Konzultirao sam se prije svega s obitelji, sa suprugom i djecom. Oni su mi rekli: ‘Ti napravi kako želiš i osjećaš, što misliš da je ispravno’. Nisu me odgovarali od izlaska na izbore. Da se moram ozbiljno baviti politikom, mislim da na to ne bi pristali - kaže Ricardo.</p><p>Dodaje kako su ga zafrkavali kolege glazbenici i prijatelji, ali to ga ne dira jer, ističe, previše ljudi je nezainteresirano za izbore i to ga muči. Da ga je život ostavio u Venezueli, tvrdi da se nikad tamo ne bi okušao u politici.</p><p>- Ondje sam bio aktivist od 15. godine, imam neke principe protiv kojih ne mogu i nikad ne bih ušao tamo u politiku. Ja sam umjetnik u duši, ali to ne znači da ne razmišljam svojom glavom i da ne mogu biti angažiran. A mlađi sin, koji sad ima 17 godina, stalno me ispituje kad će on moći glasovati. Jedva čeka da napuni 18 i izađe na izbore - govori Ricardo.</p><p>Nekad davno nije razmišljala o politici ni glumica <strong>Urša Raukar Gamulin</strong>.</p><p>- Ali uvijek sam bila aktivna, bila sam predsjednica razreda, uvijek sam se borila za ono za što sam smatrala da je pravda - govori nam Urša, svima već dobro poznata aktivistica u glumačkim krugovima, kandidatkinja koalicije Možemo!.</p><p>- Od 1990. godine aktivna sam građanka, reagiram i reagirala sam u mnogim situacijama za koje sam smatrala da su protivne interesima našega društva, zalagala sam se za prava manjina, ekološke teme, javni prostor, za slobodnu kulturu, demokratsku... Mislim da je moj ulaz u politiku logičan korak, koji nije iznenadio ni moju obitelj ni moje prijatelje ni poznanike, pa ni građane, dapače, imam veliku i široku podršku u tome - ističe Urša Raukar Gamulin.</p><p>Kao što političkim potezom nije iznenadile bližnje i prijatelje aktiviste, nije ni kolege u matičnom kazalištu ZKM.</p><p>- Nije ona u tome od jučer, tako da me ovaj njezin politički potez nije nimalo iznenadio, vrlo je diskretna bila pritom u kazalištu. Podržavam je kad god mogu - kaže glumac <strong>Damir Šaban</strong>, a kolegica <strong>Nataša Dorčić</strong> dodaje:</p><p>- Urša je žena koja je uvijek voljela istinu i pravdu, koja je imala energije da se za te stvari bori, znala je artikulirati što treba izgovoriti... Mislim da se dogodila ta neka potreba da se nešto promijeni i njezin istup je sasvim okej.</p><p>Klavijaturist <strong>Jurica Frdelja</strong> iz benda Begini kaže da je očekivao da će mu frontmen završiti u politici. Glavni vokal <strong>Mario Budišćak</strong> na listi je koalicije Fokus-Pametno za 7. izbornu jedinicu.</p><p>- On je dugo pričao o tome, bilo je jasno da ima političkih ambicija. Koliko je dobar biznismen i poduzetnik, toliko se uvijek znalo da želi probati napraviti nešto više i to je bilo jasno još od školskih dana - dodaje klavijaturist Jurica i njegov bliski prijatelj.</p><p>Kaže da je “palo” malo zafrkancije na Marijev račun, ali da ozbiljno doživljavaju njegov politički pokušaj i podupiru ga svi u bendu.</p><p>A kako će bend ako Mario ode u ozbiljne političare:</p><p>- Pitao nas je za savjet i kako ćemo sve to uskladiti, no dobili smo jako čvrst dojam da i dalje želi svirati i pjevati s nama te da ga neće politika u tome spriječiti.</p><p>- Odmalena sam želio nešto mijenjati, imamo obiteljski biznis već 30 godina, naslijedio sam tvrtku od oca. Često smo mijenjali djelatnosti, počeli smo s automobilima, pa građevinom, sad smo završili u ugostiteljstvu, produkciji itd., ali stalno smo tražili neke nove izazove. Uvijek smo težili tome da stvari budu bolje, tako da ću ostati u politici onoliko koliko će to ljudi prepoznati - govori nam Mario, čiji se otac jedno vrijeme bavio politikom.</p><p>- Članovi benda su me zafrkavali, pitali me hoću li dalje pjevati i svirati. Naravno da hoću, to je moja ljubav. Moj djed je svirao, moj otac je svirao i ja sviram cijeli život, otkad znam za sebe, a nadam se da će i moj sin svirati jednog dana, kad poraste - govori nam Mario Budišćak.</p><p>Ante Andrija Vlašić, u narodu poznatiji kao<strong> Ante Cash</strong>, na Mostovoj je izbornoj listi.</p><p>- On je privatno najveća ljudina koju znam. Vrhunski je čovjek i ekstra osoba - kaže nam<strong> Rafael Dropulić Rafo</strong> o prijatelju.</p><p>Upoznali su se prije nekoliko godina na vjerskoj televiziji Laudato TV, gdje obojica vode emisije, a zajedno su snimili i navijačku pjesmu “Naprijed kauboji“. Osim toga, skupa su nastupali na vjerskom koncertu “Progledaj srcem“. Rafu nije iznenadio prijateljev ulazak u politiku. Osim vjere, kako kaže Rafo, povezuje ih i to što su “normalni, obiteljski ljudi koji vole glazbu i domovinu“.</p><p>- Nas dvojica smo si jako dobri, kliknuli smo iako se nemamo vremena previše družiti zbog raznih obaveza. Spomenuo mi je to da ulazi u politiku, da su ga zvali. Ne mogu reći da sam se iznenadio kad sam čuo da ulazi u politiku. Ante je vrlo inteligentna i dobra osoba. Tako da podržavam sve što radi - kaže Rafo.</p>