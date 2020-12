Estrada u suzama: Sve i da hoću ne mogu te nikada zaboraviti jer se bez tvojih pjesama ne živi

<p>Nakon što je odjeknula vijest da je preminula legenda romske glazbe, <strong>Džej Ramadanovski</strong>, brojni estradnjaci su se oprostili s njim. </p><p>- Veoma sam tužna što nas je Džej napustio tako rano. On je zaista bio jedan izuzetan čovjek i umjetnik. Snimio je vanserijske pjesme i vanserijske hitove. Bio je i divan i topao čovjek. Sigurno je da će svima nedostajati, i publici, a i nama. Znam sigurno jednu stvar, a to je da je Džej jedan od najomiljenijih likova, pjevača, ljudi na našoj glazbenoj sceni. Neka mu je vječna slava - rekla je <strong>Lepa Brena </strong>(60) za<a href="https://www.kurir.rs/stars/3580647/lepa-brena-za-kurir-tuzna-sam-dzej-nas-je-napustio-tako-rano-bio-je-izuzetan-covek-i-umetnik"> Kurir</a>.</p><p>Na Instagramu se oglasila i pjevačica <strong>Marija Šerifović</strong> (36).</p><p>- Džej... Nikada se više neće ponoviti. Ne ponavlja se takva duša, takav osmijeh, takav humor. Ne ponavlja se više takva boja glasa. O pjesmama i da ne govorim. Ja sve i da hoću ne mogu te nikada zaboraviti jer se bez tvojih pjesama ne živi, ne voli i ne veseli. Neka te anđeli čuvaju - napisala je.</p><p>- Velika tuga ostaje za tim neponovljivim čovjekom. Prve velike koncerte radio je sa mnom, bio je dio svih mojih većih turneja prije nego što je počeo s Brenom i oformio se kao zvijezda. Srce mi se kida za još jednim praznim mjestom koje je ostalo za njim na estradnom nebu. Nitko neće zamijeniti posebnu energiju koja ga je pratila od samog početka karijere. Iskreno saučešće obitelji, otišao je jedan od najvećih među nama - rekao je <strong>Halid Muslimović</strong> (59) za<a href="https://www.alo.rs/vip/estrada/goca-bozinovska-i-halid-muslimovic-skrhani-od-bola-oglasili-se-za-alo/362700/vest"> Alo</a>.</p><p>Od njega se oprostio i pjevač <strong>Halid Bešlić</strong> (67).</p><p>- Puno sam volio Džeja, a i on mene. Pamtit ću ga kao vrlo iskrenog čovjeka, vrlo specifičnog i kvalitetnog pjevača. Sudbine su nam se spojile... Bio sam u prilici da mu pomognem na početku karijere, on to nikad nije zaboravio. Džej je bio omiljen lik. Živio je 300 na sat... Veoma mi je žao - rekao je za<a href="https://avaz.ba/showbiz/jet-set/614292/halid-beslic-za-avaz-bio-sam-u-prilici-da-pomognem-dzeju-na-pocetku-karijere-on-to-nikad-nije-zaboravio"> Avaz</a>.</p>