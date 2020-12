Džej je s 11 godina bio u domu, a majka ga nikad nije posjetila: 'Često zaplačem zbog toga...'

<p>Legenda romske glazbe, <strong>Džej Ramadanovski</strong>, preminuo je u 57. godini, a njegov život obilježilo je teško odrastanje, piše <a href="https://www.kurir.rs/stars/3580517/majka-me-nijednom-nije-posetila-cesto-zaplacem-zbog-toga-dzeja-je-pratila-teska-sudbina-a-ovako-je-govorio-o-odrastanju-u-domu">Kurir</a>. Pjevač je s 11 godina bio smješten u jedan beogradski popravni dom.</p><p>- U knjizi ću opisati taj period u popravnom domu. Već sada znam da će knjiga imati 101 stranicu. Navečer kad legnem kroz glavu mi prolaze razne slike iz prošlosti. Često sanjam popravni dom. Za sve vrijeme mog boravka tamo, majka me nijednom nije posjetila, dolazio je samo otac - ispričao je Džej jednom prilikom.</p><p>- Majka je brinula o mojim sestrama, a otac o meni. Često zaplačem zbog toga. U mojoj grupi u domu je bilo 12 problematičnih dječaka. Više puta smo išli na razgovor s psihologom, to je bilo obavezno. Od cijele te grupe samo smo nas četvorica uspjeli u životu, osnovali smo obitelj i počeli smo raditi. Ostali su nastavljali mijenjati domove i tko zna kako su završili - dodao je.</p><p>Nakon što je napustio dom, popravio je odnos s majkom.</p><p>- Jedan od najljepših trenutaka u životu mi je prvi veliki koncert na Tašmajdanu 1991. Tada sam dobio najljepši aplauz u životu, a posebno sam se raznježio kada se moja majka popela na binu i poklonila mi buket - otkrio je.</p><p>Karijeru je počeo kao tinejdžer, kada je nastupao po beogradskim klubovima. Zapazila ga je autorica <strong>Marina Tucaković</strong> (67) i njezin suprug. Godine 1991. objavio je album 'Ugasila si me' koji mu je donio veliku popularnost, a glumio je i u filmu <strong>Lepe Brene</strong> (60) 'Hajde da se volimo 2'. Neke od njegovih najpoznatijih pjesama su 'Nedelja', 'Slavija', 'Imati pa nemati'. '99 žena', 'Rađaj sinove' i mnoge druge.</p><p>Podsjetimo, Džej je umro od zastoja srca, javljaju <a href="https://www.novosti.rs/scena/poznati/942510/zaspao-nije-probudio-imao-laksu-operaciju-ali-srce-izdalo-oglasio-dzejev-najbolji-prijatelj">srpski mediji</a>. Hitna pomoć tijekom dana intervenirala je u njegovom obiteljskom domu. Reanimirali su ga, ali bezuspješno. Prije tri godine, glazbenik je operirao srčane zaliske u Beču i tada su mu liječnici savjetovali da mora strogo voditi računa o prehrani i zdravom životu. Od njega se oprostio i pjevač <strong>Halid Bešlić</strong> (67).</p><p>- Puno sam volio Džeja, a i on mene. Pamtit ću ga kao vrlo iskrenog čovjeka, vrlo specifičnog i kvalitetnog pjevača. Sudbine su nam se spojile... Bio sam u prilici da mu pomognem na početku karijere, on to nikad nije zaboravio. Džej je bio omiljen lik. Živio je 300 na sat... Veoma mi je žao - rekao je za<a href="https://avaz.ba/showbiz/jet-set/614292/halid-beslic-za-avaz-bio-sam-u-prilici-da-pomognem-dzeju-na-pocetku-karijere-on-to-nikad-nije-zaboravio"> Avaz</a>.</p>