Estradne zvijezde okrenule su milijune! Evo koliko su zaradili Seve, Thompson, Šuput, Lille...
Dok jedni pune arene i stadione, drugi paralelno grade ozbiljna poslovna carstva. Financijski izvještaji za 2025. godinu otkrivaju koliko su domaći estradnjaci zaradili kroz koncerte, nastupe, tvrtke i privatne biznise
Ja samo pjevam, ja samo sviram, pjeva Severina još 1999., a stanje na računu njezinih tvrtki impresivno raste.
Po zaradi je definitivno kraljica hrvatske estrade jer je kroz svoje dvije tvrtke - Glazbeni program d.o.o. i Dobrodošao u klub d.o.o. - ostvarila ukupno više od milijun eura neto dobiti.
Prema najsvježijim službenim podacima Fine za 2025. godinu, Severina je prošlu godinu završila s ukupnom neto dobiti većom od milijun eura.
Taj rezultat stavlja je na prvo mjesto među analiziranim izvođačicama u Hrvatskoj, a ukupni prihodi njezinih tvrtki dosegnuli su više od 2,2 milijuna eura.
Od naših pjevača Marko Perković Thompson s tvrtkom MP-TON d.o.o. ostvario je rekordnu zaradu s neto dobiti od 1,90 milijuna eura.
To je povećanje od gotovo 400 posto u odnosu na 2024. godinu.
Lani je održao niz koncerata, od kojih je najveći bio u srpnju na zagrebačkom Hipodromu, na kojemu se okupilo više od 500 tisuća ljudi.
Po godišnjoj zaradi iza Severine slijedi kraljica svadbi Maja Šuput, čija je tvrtka ŠUPUT d.o.o. nastavila stabilan rast i u 2025. godini.
Ostvarila je neto dobit veću od 360 tisuća eura, uz prihode koji se približavaju iznosu od 900 tisuća eura.
Ujedno je prije osam dana ugasila tvrtku Lampago Adriatic d.o.o., Zagreb, koju je pak lani osnovala samo tri dana nakon što je šokirala javnost objavom na Instagramu da se rastala od Nenada Tatarinova.
Jedna od najzanimljivijih poslovnih priča dolazi od Petra Graše.
Njegovo poslovanje ne svodi se samo na glazbenu karijeru, već i na ozbiljno ugostiteljsko i turističko poslovanje.
Kroz tvrtke APARTMENTS GRAŠO d.o.o. i GRAŠO-COMMERCE d.o.o., u 2025. godini ostvario je ukupno više od 713 tisuća eura neto dobiti, uz prihode koji premašuju šest milijuna eura.
Pojedinačno, APARTMENTS GRAŠO d.o.o. ostvario je više od 226 tisuća eura dobiti, uz stabilan rast prihoda koji prelaze milijun eura.
S druge strane, GRAŠO-COMMERCE d.o.o., koji posluje u ugostiteljstvu, donosi najveći dio ukupne zarade - gotovo pola milijuna eura neto dobiti i višemilijunske prihode.
Splitska miljenica Jelena Rozga, poznata kao nježna diva estrade, nastavlja rušiti stereotipe o 'malim glazbenim firmama'.
Njezina tvrtka ROZGA MUSIC d.o.o. ostvarila je impresivnu neto dobit veću od 622 tisuće eura, uz prihode od nešto više od 706 tisuća eura.
A tu je glas i stas estrade, Lidija Bačić, poznata kao Lille, jedna od najenergičnijih izvođačica domaće scene.
Njezine tri tvrtke čine raznoliki financijski mozaik, a ukupno su u 2025. godini ostvarile oko 95 tisuća eura neto dobiti, uz više od 428 tisuća eura prihoda.
Najveći dio dolazi iz tvrtke PLANET LILLE d.o.o., koja bilježi stabilnu dobit i najveći udio u ukupnim prihodima.
Slijedi PRAVI TON j.d.o.o. koji, iako manji po prihodima, pokazuje rast dobiti u odnosu na prethodnu godinu
UHVATI RITAM j.d.o.o. bilježi nešto skromnije rezultate, ali i dalje ostaje aktivan u okviru glazbenih i umjetničkih djelatnosti.
