Estradnih 11 najavljuje: Modrić i Kramarić će srušiti Nigeriju

Došao nam je i taj dan! Hrvatska večeras igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a mi smo, samo za tu prigodu, okupili 'Estradnu reprezentaciju'. Uoči utakmice između Hrvatske i Nigerije, svoja predviđanja dala su jedanaestorica hrvatskih glazbenika: Alen Vitasović, Mladen Grdović, Duško Lokin, Mate Bulić, Jasmin Stavros, Halid Bešlić, Nenad Ninčević, Mladen Bodalec, Giuliano Đanić, Elio Pisak i Dražen Turina.

Neki o nogometu znaju manje, neki više. Neki su bili blizu kariijere u nogometu, a neke su tjerali s terena... Ali svi su strastveni navijači 'Vatrenih' i bodre našu reprezentaciju i u Rusiji. I svi vjeruju da Nigerija pada.

Alen Vitasović (49)

Nigerijci su brzi, a naši stoperi i nisu baš. Zato me strah, ali mislim da ćemo ipak pobijediti 3-1. Kramarić bi mogao zabiti dva gola, a Modrić jedan.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Mladen Grdović (59)

Naravno da ću gledati utakmicu i siguran sam da ćemo pobijediti. U poluvremenu ćemo gubiti 1-0, ali će na kraju biti 2-1 za nas. Favoriti su mu Modrić i Mandžukić. Komentirao je i glasine da će postati trener Hajduka. Kad bi ja bija trener Hajduka, bili bismo prvaci svita!

Duško Lokin (75)

Nigerijce pobjeđujemo s 3-1 i doći ćemo do osmine finala, a ako budemo prvi u grupi, idemo i do četvrtfinala. Nigerija, Argentina i Island su za nas druga liga. Moj favorit je Mandžukić jer je ratnik i to će sigurno pokazati na terenu.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Mate Bulić (61)

Iako sam u Austriji zbog koncerta, utakmica će se svakako pratiti. Mislim da ćemo pobijediti 2-1 jer smo homogena ekipa i imamo dobru momčad, a vjerujem da će Kramarić eksplodirati.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Jasmin Stavros (63)

Idemo u drugi krug. Modrić mi je favorit. Moram priznati da su me baš zeznuli s terminom utakmica jer su mi u to vrijeme koncerti. Snaći ću se, to neću propustiti.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Halid Bešlić (64)

Imam nastup u Bjelovaru, ali nadam se da će u blizini postaviti televizor. Hrvatska reprezentacija bi trebala proći dalje jer je jako dobra, u rangu one iz '98. Najbolje se znam sa Srnom, Modrićem i Mandžukićem.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nenad Ninčević (57)

Nemamo lake protivnike, svi mogu proći, ali mislim da ćemo mi ići dalje. Zabit ćemo jako malo golova jer je teška utakmica ispred nas, a favorit mi je Luka Modrić jer je, osim što je virtuoz na terenu, odličan dečko i veliki humanist.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Mladen Bodalec (59)

Sjećam se prvenstva iz '66. jer sam tada pratio nogomet više nego danas. Pratit ću naše, ali samo ako igraju dobro. U godinama sam i nemam više živaca gledati i čekati da nekoga krene. Ne mogu prognozirati, nisam gledao ni prijateljske utakmice protiv Senegala i Brazila, ali sam čitao o tome. Ipak, vjerujem da će proći skupinu i otići daleko. favorit mi je Modrić, Rakitić i Mandžukić jer igraju u vrhunskim klubovima.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Giuliano Đanić (45)

Nigeriju ćemo dobiti, 1-0 nam je dovoljno, ali s Argentinom će biti neriješeno. Dragi su mi svi igrači, međutim, vjerujem kako će Kramarić biti u top formi na terenu.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Elio Pisak (64)

Gledat ću i vjerujem da ćemo pobijediti 3-1. Kramarić će biti odličan, ali mislim da će Luka Modrić biti pokretač svega. Ma i za druge igrače mislim da su sjajni.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Dražen Turina (46)

Trener NK Opatija me osobno zamolio da se ispišem iz kluba jer sam bio najgori, ali imao sam najbolju opremu. Mrzim nogomet jer imamo manje gaža kad su utakmice. No, toliko nam je loše u zemlji da bih volio da idemo dalje jer će se prodavati više piva, a mislim da Nigeriju pobjeđujemo. Favorit mi je Ćorluka jer je s Istrijankom pa ga volim.