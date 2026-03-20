Evo tko je Gena O'Kelley, žena s kojom je Chuck Norris bio u braku gotovo tri desetljeća

Prvak u borilačkim vještinama, zvijezda akcijskih filmova i televizijska ikona Chuck Norris preminuo je u 87. godini života. Njegova obitelj potvrdila je da je umro mirno, okružen svojim najmilijima, nakon što je dan ranije primljen u bolnicu zbog iznenadnog zdravstvenog problema na Havajima. Iza sebe je ostavio suprugu Genu O'Kelley, s kojom je proveo gotovo tri desetljeća.

Chuck Norris i Gena O'Kelley bili su u braku 28 godina, a vjenčali su se 28. studenog 1998. godine. Par se upoznao godinu dana ranije u Dallasu, gdje ju je Norris pozvao na spoj nedugo nakon što je Gena, bivša manekenka, odigrala manju ulogu u njegovoj popularnoj seriji "Walker, teksaški rendžer". Zanimljivo je da je Norris u trenutku kad ju je prvi put sreo bio na spoju s drugom ženom, piše The Sun.

Tri godine nakon vjenčanja, 30. kolovoza 2001. godine, dobili su blizance, sina Dakotu Alana i kćer Danilee Kelly. Oboje su krenuli očevim stopama te su također visoko rangirani majstori borilačkih vještina.

Osim djece koju je dobio s Genom, Norris je imao još troje djece iz prijašnjih veza, kojima je Gena bila maćeha. Njegovi sinovi Mike i Eric, koje je dobio u prvom braku s Dianne Holechek (preminulom 2025. godine), također su uključeni u filmsku industriju. Norris je imao i kćer Dinu, rođenu iz izvanbračne veze šezdesetih godina, koju je prvi put upoznao tek 1990., a javno ju je priznao 2004. godine. Imao je i 13 unučadi.

Njihov brak obilježila je i Genina teška zdravstvena bitka. Godine 2013. pretrpjela je ozbiljne zdravstvene komplikacije, točnije trovanje gadolinijem, nakon što je primila kontrastno sredstvo za magnetsku rezonanciju. Norris je tada napustio svoju filmsku karijeru kako bi se posvetio njezinu oporavku.

​- Cijeli moj život sada se svodi na to da nju održim na životu - izjavio je tada Norris, koji se na nekoliko godina povukao iz svijeta filma.

Par se godinama zalagao za podizanje svijesti o opasnostima kontrastnih sredstava na bazi gadolinija, a njihova borba utjecala je i na strože provjere i upozorenja od strane regulatornih agencija.

Gena je uspješna poslovna žena i obnaša funkciju izvršne direktorice tvrtke CForce, punionice vode koju su ona i Norris osnovali 2015. godine na njihovom ranču u Navasoti u Teksasu.

Par je zajedničku strast pronašao i u filantropiji. Zajedno su radili na neprofitnoj organizaciji Kickstart Kids, koju je Norris osnovao još 1990. godine s ciljem osnaživanja mladih kroz učenje karatea i razvoj karaktera.

​- Pokrenuli smo Kickstart Kids, što je uistinu fantastična organizacija koja podučava borilačke vještine i razvoj karaktera kod učenika. Doprinijeli smo do više od 100.000 djece, a napredak kojem smo svjedočili znači nam sve na svijetu - izjavili su u zajedničkoj objavi 2023. godine, ističući kako im je vraćanje zajednici najveća strast.

