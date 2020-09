Estradnjaci vole kadu: Bebek se stišće uz ženu, Šuput u toplesu

Da bi se slika objavila na društvene mreže prije je bilo važno svjetlo, ambijent, izgled, a sad je samo bitna kada. Ne mora čak biti postavljena u kupaonici, može i nasred sobe. Zvijezde odmah uskaču i poziraju

<p>Velika je pomama za kadama kod naših poznatih na estradi. Svatko tko ima pozamašan broj pratitelja na društvenim mrežama mora imati i adekvatnu fotografiju u kadi. Preporuka je da bude puna pjene, kako bi fotka izgledala raskošnije, ali to nije imperativ. Glavno je da se vidi da uživate u životu. E, to oni znaju i s kadom i nje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Domaće dame pozirale u badićima</strong></p><p>Ovih je dana popularno i rođendane slaviti u kupaoni. Domišljato je, to svakako.<strong> Indiru Levak</strong> upravo je tako iznenadio njen suprug <strong>Miroslav</strong> za 47. rođendan. Pjevačica se namakala u kadi kad je mužić stigao s tortom i pjenušcem. Nije mogao doći u boljem trenutku, zaključila je Indira. </p><p>Zabavljati se u kadi s pjenušcem voli i nekadašnji pjevač Bijelog dugmeta <strong>Željko Bebek</strong> (74). Romantični glazbenik za svoju bi 34 godine mlađu suprugu <strong>Ružicu </strong>upalio svijeće pa bi nazdravljali sa šampanjcem. Za takva uživanja ne čekaju samo važne datume već se opuste čim uhvate priliku. Uskoro će proslaviti 20. godišnjicu braka.</p><p>Pjevačica <strong>Maja Šuput</strong> (40) početkom rujna odmarala se na otoku Pagu. Dan je započela opuštajući se u toplesu u velikoj kadi. Za razliku od svojih kolega koji poziraju ispred kamere, Maja je morala okrenuti leđa jer je imala prekrasan pogled koji nije htjela propustiti čak ni zbog fotke. 'Majo, baš znaš uživati', 'Ti si takva carica', pisali su oduševljeni pratitelji. </p><p><strong>Nives Celzijus</strong> (38) isto prati trendove i objavljuje fotografije iz kade. Početkom siječnja bila je u hotelu u Splitu i naravno da se uslikala. Nije baš poštivala sva pravila za najbolju fotku, ali naviknuli smo da ih ona voli kršiti i raditi po svom. U kameru je pogledala, ali u kadi nije bilo pjene. Izvuklo ju je to što je pokazala dio tijela i tako zagolicala maštu pa se na nedostatak pjene zažmirilo. </p><p>Kako pazi na modu, tako pazi i na razne trendove pa je i<strong> Neven Ciganović</strong> objavu famoznu fotku iz kade. Učinio je to još za Uskrs i time oduševio sve one koji ga prate. </p><p>- Uvijek me nasmiješ svojim objavama. Samo tako nastavi - bio je samo jedan od komentara. </p>