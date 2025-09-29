Obavijesti

VELIKI POVRATAK

Ether se vraća na scenu! 'Moćna tišina' osvojila je srca publike

Ether se vraća na scenu! 'Moćna tišina' osvojila je srca publike
Foto: Luka Vidović

Novom pjesmom Ether je unijela neki novi pogled na umjetnički svijet. Uz nju stižu i bek vokalistice Antonela Macuka i Marta Bošnjak, kao i DJ-ica.

Nakon kraće umjetničke stanke, ETHER ponovno osvaja domaću glazbenu scenu i to moćnim singlom 'Mrtva tišina'. Ova pjesma donosi novi, još intimniji i snažniji pogled na njezin umjetnički svijet, spajajući sirovu emociju s vrhunskom produkcijom.

Foto: Luka Vidović

Autorski potpis pod tekst stavlja Nikol Ćaćić, dok je na glazbi surađivala s producentom Lukom Vidovićem, zaslužnim za miks i master pjesme te za kameru pratećeg videa. Za styling i makeup zaslužna je upravo Nikol Ćaćić, koja je osmislila pokret uz mentorstvo Ivone Medić.

Govoreći o inspiraciji za pjesmu, ETHER je istaknula: 'Ponekad jednostavno moram napisati pjesmu koja nije mistična, nego toliko banalna da odmah znaš o čemu se radi. Ova pjesma nije magična – ona je sirova, prepuna frustracije. Možda me nakon ovoga napokon pronađe ona sreća koja čini komunikaciju s ljudima jednostavnijom'.

Nikol Ćaćić od najranijih dana njeguje strast prema glazbi, već kao djevojka počinje pisati pjesme i nastupati. Njezin trud prepoznala je i podržala Istarska županija, zahvaljujući čemu je osnovala bend NLV te izdala EP i LP koji su dobili pohvale glazbene kritike.

Kroz godine stvaranja i istraživanja vlastitog glazbenog identiteta, pokreće solo projekt ETHER te 2022. objavljuje debitantski album 'Bitke na makovim poljima'. Album je privukao veliku pažnju i donio joj čak tri nominacije za nagradu Rock&Off, gdje je osvojila nagradu u kategoriji 'Elektro&Offza najbolju elektroničku umjetnicu.

Ulaskom u 2025., ETHER podiže svoj rad na novu razinu – okuplja glazbeno-scenski sastav s kojim priprema autentičan koncertni performans. Pjesme s debitantskog albuma, kao i nove uratke, pretvara u jedinstvenu izvedbu podijeljenu u četiri čina.

Na sceni joj se pridružuju bek-vokalistice Antonela Macuka i Marta Bošnjak te DJ-ica Beate Lazarević, a Ivona Medić je napravila koreografiju za cijeli nastup. Zajedno stvaraju audiovizualno iskustvo u kojem se glazba isprepliće s pričama, pokretom i atmosferom, dajući publici priliku da uđe u svijet ETHER – svijet introspektivnih emocija, snažnih vizuala i beskompromisne umjetnosti.

Foto: YouTube

