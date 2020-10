Eurosong ide s 19 povratnika, a Hrvatska ipak bira novu pjesmu

Hrvatska će svojeg predstavnika dobiti 13. veljače 2021. u Opatiji. Za priredbu su, kao i za Eurosong, pripremljena četiri različita scenarija...

<p>Organizatori Eurovizije najavili su da će polufinale natjecanja u Rotterdamu biti 18. i 20. svibnja iduće godine, a finale 22. svibnja, unatoč nedoumicama u pogledu formata događaja zbog pandemije korona virusa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sudjelovanje u ovom spektaklu iduće godine potvrdila je 41 država, točnije iste zemlje koje su trebale nastupiti na ovogodišnjoj Pjesmi Eurovizije, otkazanoj zbog pandemije korona virusa. Njih 19 odlučilo je na natjecanje poslati iste predstavnike kao prošle godine, dok su se 22 države, uključujući Hrvatsku, odlučile za novi izbor pjesme. <strong>Damir Kedžo</strong> (33) ipak ne ide s pjesmom 'Divlji vjetre'. Europska radiodifuzijska unija (EBU) priopćila je da razmatra četiri moguća scenarija.</p><p>Prvi scenarij, onaj najoptimističniji, kojemu se svi nadamo, je da će to biti sasvim običan Eurosong. Kad kažemo običan, mislimo u punom sjaju i ludilu. To bi značilo da je korona iza nas i da se možemo koncentrirati na nastupe i ostali popratni sadržaj. Drugi, malo crniji scenarij, također dopušta publiku u Rotterdamu, ali uz posebne mjere. Broj publike, kao i ljudi iz medija, bio bi ograničen i trebalo bi se paziti na udaljenost.</p><p>U tom scenariju bio bi ograničen i broj plesača te ostalih članova ekspedicije određene države. U prva dva slučaja organizatori računaju na otvorene granice, ali ako dođe do zatvaranja, tu su scenariji tri i četiri. Onaj malo blaži dopustio bi mali broj publike, ali bi većina izvođača nastupala iz svojih država pa bi produkcija to 'krpala' u prijenosu. I zadnji, najlošiji, koji nitko ne želi, scenarij je prema kojemu nema putovanja, nema publike, nema izvođača na pozornici... Ali ima Eurosonga.</p><p>Fanovi ovog sjajnog natjecanja pišu da su jedva preživjeli godinu dana pauze pa su stoga još zainteresiraniji za natjecanje iduće godine. Glavni favorit po njima, a i po kladionicama je Islanđanin<strong> Dadi Freyr</strong>, koji je prošle godine trebao nastupiti s pjesmom 'Think about things'. U razgovoru za strane medije potvrdio je kako se vraća kao predstavnik Islanda i jedva čeka da cijela situacija s korona virusom završi.</p><p>Hrvatska će svojeg predstavnika dobiti 13. veljače 2021. u Opatiji. Za priredbu su, kao i za Eurosong, pripremljena četiri različita scenarija...</p>