Eurosong 2021 se ne odgađa: Objavili su plan i datum finala

<p>Organizatori "Pjesme Eurovizije" najavili su da će se polufinale natjecanja u Rotterdamu održati 18. i 20. svibnja iduće godine, a finale 22. svibnja unatoč nedoumicama u pogledu formata događaja zbog pandemije covida-19.</p><p>Sudjelovanje u natjecanju iduće godine potvrdila je 41 država, točnije iste zemlje koje su trebale nastupiti na ovogodišnjoj "Pjesmi Eurovizije", otkazanoj zbog pandemije koronavirusa.</p><p>Europska radiodifuzijska unija (EBU) priopćila je da razmatra četiri moguća scenarija - od relativno normalne verzije natjecanja do one u kojoj bi Nizozemska mogla biti u lockdownu. U tom bi se slučaju izvedbe odvijale bez publike uživo.</p><p>Organizatori su rekli kako vjeruju da bi u Ahoy Areni u Rotterdamu mogli biti mogući i nastupi uživo s manjim brojem publike i uz pridržavanje mjera fizičkog razmaka. </p><p>Natjecat će se predstavnici 41 zemlje, a 19 ih je onamo iduće godine odlučilo poslati izvođače odabrane za 2020. godinu.</p><p>Natjecanje za "Pjesmu Eurovizije" održat će se pod sloganom "Open up", koji je planiran za ovogodišnje natjecanje.</p>