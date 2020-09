Eurosong nije upitan, ali upitno je kako će natjecanje izgledati

<p>Ove godine zbog korona virusa nismo mogli uživati u glazbeno-scenskom spektaklu Eurosongu. Milijuni fanova teško su se mirili s tom odlukom, pa su organizatori za iduću godinu napravili četiri plana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Svi su različiti, ali svima je zajedničko što podrazumijevaju da će se natjecanje održati. Prvi scenarij, onaj najoptimističniji, kojem se svi nadamo, je da će to biti sasvim običan Eurosong. Kad kažemo običan, mislimo u punom sjaju i ludilu. To bi značilo da je korona iza nas i da se možemo koncentrirati na nastupe i ostali popratan sadržaj.</p><p>Drugi, malo crniji scenarij, također dopušta publiku u Rotterdamu, ali uz posebne mjere. Broj publike, kao i ljudi iz medija, bio bi ograničen i trebalo bi se paziti na udaljenost. U tom scenariju bio bi ograničen i broj plesača te ostalih članova ekspedicije određene države.</p><p>U prva dva slučaja organizatori računaju na otvorene granice, ali ako dođe do zatvaranja, tu su scenariji tri i četiri. Onaj malo blaži dopustio bi mali broj publike, ali bi većina izvođača nastupala iz svojih država, pa bi produkcija to “krpala” u prijenosu.<br/> I zadnji, najlošiji, koji nitko ne želi, je scenarij prema kojemu nema putovanja, nema publike, nema izvođača na pozornici... Ali ima Eurosonga.</p><p>Konačna odluka bit će donesena u prvim mjesecima 2021. godine, ali sigurno je da će organizatori primijeniti jedan od četiri opisana scenarija. Nadamo se samo kako će to biti prvi, prema kojem bi se sve vratilo na staro, a korona postala stvar prošlosti...</p><p> </p>