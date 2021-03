Europska radiotelevizijska unija i organizatori Eurosonga 2021., nizozemske televizije AVROTROS, NOS i NPO danas su službeno objavili zdravstveni protokol koji je usvojen za 65. izdanje natjecanja, koje će se održati od 18. do 22. svibnja u Rotterdamu, prenosi Eurosong.hr. Ovaj protokol sličan je onima koji su doneseni za velika događanja, kao npr. sportske utakmice, te ga je napravljen prema uputama Nizozemskog nacionalnog instituta za javno zdravlje i okoliš.

- Duh i tradicija Eurosonga je ujedinjenje Europe na jednoj pozornici i veoma smo odlučni to ostvariti u svibnju u Rotterdamu. Krećemo naprijed s planovima da produciramo siguran Eurosong, sa svim izvođačima koji pjevaju u Rotterdamu. Ovaj protokol pokazuje našu predanost da to ostvarimo, sa zdravljem i sigurnosti svih koji prisustvuju, uključujući ekipu iza ekrana i novinare, kao glavni prioritet - izjavio je izvršni supervizor Martin Österdahl.

Ovo ujedno znači kako je i službeno potvrđen scenarij B, koji podrazumijeva da da svi koji dolaze na Eurosong moraju držati razmak od 1.5 metara udaljenosti jedan od drugog. Kao i u Scenariju A, ovdje se radi o devet šouova s publikom u dvorani, ali u puno manjem obimu od planiranog zbog socijalnog distanciranja. Svaka delegacija moći će doputovati u Rotterdam, ali uz ograničeni broj ljudi, a bit će oko 500-tinjak novinara u press-centru, te oko 1000 virtualnim putem. Aktivnosti diljem Rotterdama bi se adaptirale trenutnoj situaciji.

- U proteklim mjesecima, mnogo teškog rada je napravljeno iza scene za ovaj cjeloviti zdravstveno-sigurnosti protokol, kako bi nam se dozvolio odgovoran Eurosong. Uz ponoć ekstenzivnog testiranja, nošenja maski, higijenskih mjera, pozornost na ventilaciji i inovativnih mjera, kreirat ćemo ambijent u kojem ekipa, izvođači i novinari mogu raditi koliko god je moguće sigurno - izjavio je izvršni producent događanja Sietse Bakker.

Svima koji će doći na Eurosong izvana se savjetuje da idu u karantenu pet dana prije puta u Nizozemsku, te napraviti (negativni) test na koronavirus barem 72 sata prije puta. U Nizozemskoj će delegacije cijelo vrijeme ostajati u hotelu, osim kad ne putuju do Ahoy Arene za probe, live emisije i ostale popratne programe. Svi koji će biti u Ahoy Areni, od producentske ekipe, izvođača do novinara bit će testirani na regularnoj bazi u posebnom objektu do dvorane.

- Naš cilj je jasan - da spriječimo širenje virusa tijekom događanja. Ako netko bude pozitivan, naš izolacijski protokol će biti aktiviran, dajemo potporu svim relevantnim autoritetima u praćenju kontakata i poduzimanju mjera ako su potrebne. Ako neki izvođač ne bude mogao nastupiti kao rezultat toga, koristit će se snimljeni nastup - nadodao je Bakker.

