Eurosong za neznalice: Što ako završi neriješeno i zašto ova na TV uporno ponavlja 'dupoa'?!

Pitate li ovu današnju cool hipstersku ekipu, uglavnom zadrte protivnike Eurosonga, reći će vam u pravilu: Fuuuj, ljiga, šund, treš...

Ne bih ja to gledao. No dolazak Leta 3 na Euroviziju promijenio je neke stvari pa sad odjednom finale Eurosonga ne čekaju više samo Hrvati-ovisnici koji znaju apsolutno sve o natjecanju, već plješću i fanovi brkatroga riječkog benda, alternativci pa i one totalne Eurosong-neznalice koje su se odjavile još tamo nakon Danijela Popovića i sestara Barudžija.

Bacit će oko da vide možemo li, k'vragu, parkirati traktor i pobijediti Liverpool u gostima pa da se ukrcaju na pobjednički vlak. Onda opet dogodine, kad pobijedi Maja ŠČuput, pravit će se - "baš je glupa ta pjesma Eurovizije, božesačuvaj".

Ovo bi bile neke dvojbe koje uoči samog natjecanja muče prosječnog Hrvata-Eurosong neznalicu. Za početak - zemljopis i nogomet.

1. OK, kog vraga Australija radi na EUROsongu i što ćemo ako pobijedi?

Najprije, morate znati da nisu prvi izvan Europe. Jednom je nastupio i Maroko, 1980. godine, ali to je bio potpuni debakl. Završili su zadnji sa svega sedam bodova što im je dala Italija pa se više nisu pojavljivali. A nastupa i Izrael. Najvjerojatnije zbog velikog broja grčkih, hrvatskih, srpskih... Uglavnom europskih doseljenika Australija oduvijek ludo prati Eurosong i natjecanja se desetljećima izravno prenose, tako da su ih 2015. pozvali da nastupe i od tad "klokani" jednu večer u godini glume da su u Europi. Ako Australija kojim slučajem pobijedi na Eurosongu, što bi bilo kao da recimo Hajduk osvoji nogometno prvenstvo Islanda, iduće natjecanje ne organizira se Down Under već u Europi, u zemlji domaćinu koju odabere EBU (European Broadcasting Union).

2. Što ako završi neriješeno, jel se pucaju penali?

Da išta znate o Eurosongu znali biste da su jednom pobijedile četiri države - 1969. u Madridu slavile su s jednakim brojem bodova Francuska, Nizozemska, Španjolska i Velika Britanija. Od tad se primjenjuje pravilo da je u slučaju istog zbroja bodova pobjednik onaj tko dobije najviše puta 12 bodova. Ako je i to izjednačeno, onda se broje desetke pa dalje redom... I 1991. je bilo izjednačeno između Francuske i Švedske, ali Skandinavci su slavili jer su više puta dobili maksimalan broj bodova. Uglavnom, ne brinite ništa, neko će već pobijediti. Valjda.

3. Uvijek popularno pitanje - koliko košta karta i koliko para dobije pobjednik Eurosonga?

Frišku figu. Nula. Zero. Nada. Sve pare pokupe ovi iz EBU-a, al kažu da je neprofitno. Najjeftinija karta za finalnu večer je 180 eura, ali ulaznice za dvoranu s 11.000 sjedećih mjesta bile su rasprodane za 36 minuta.

4. A koliko košta nastup?

Iznos varira, ali recimo 2012. je 316.000 eura svaku članicu EBU-a koštao samo nastup.

5. Bi li, hipotetski, Let 3 ikad mogao nastupiti na Eurosongu sa starim hitom "K**cem u čelo"?

Ma bi k**ac, psovanje je zabranjeno. To je uglađena europska priredba. Dobro, i australska...

6. Zašto se na Eurosongu ne može dobiti, recimo, 11 bodova?

Jer je netko osmislio da se bodovi dijele od jedan do osam, pa deset, pa 12 bodova. To treba hitno mijenjati. Hoćemo pravdu za devetku i jedanaesticu.

7. Zašto ova na televiziji stalno ponavlja dupoa?

Nije dupoa, nego Douze Points i to na francuskom znači da si dobio 12 bodova. Francuski je uz engleski službeni jezik izbora za pjesmu Eurovizije. Twelve points - Douze points!

8. Tko su najveći luzeri Eurosonga?

Izaberite između Cipra koji pokušava valjda od Drugog svjetskog rata, ali nikad nije pobijedio. Jednom su bili drugi. Rekli bi zlobnici, prije će Hajduk osvojiti HNL nego oni Eurosong. A tu su i stari dobri Norvežani koji jesu pobijedili, ali su 11 puta (?!) završili "zabetonirani" zadnji. Od toga četiri puta nisu osvojili ni boda.

9. Koji je redni broj najgore izvući?

Ako nastupaš drugi, možeš odmah ići kući. Nitko nikad nije pobijedio na Eurosongu s rednim brojem dva. Ovaj put to su Portugalci. Let 3 nastupit će kao predzadnji, 25. po redu.

10. Bi li Let 3 mogao nastupiti s ovcama ili barem janjetom oko vrata?

Ne. Na uglađenoj europskoj priredbi zabranjene su životinje.

11. Što ako pobijedimo?

Tek onda smo u problemu. Organizacija Eurosonga košča od 20-30 milijuna eura. Uplatit će valjda ŠČokod Plenković.

