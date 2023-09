Eva (16) iz 'Superstara' o glazbi i gubitku najbolje prijateljice: 'Znam da ona navija za mene'

Glazba je za mene neka vrsta terapije. Znači, bila ja tužna, sretna, ljuta, žalosna, glazba je uvijek taj netko, ili u ovom slučaju, nešto čemu se mogu obratiti (osim navečer kad susjedi spavaju), govori nam kroz smijeh Eva Brnas (16) koju su gledatelji imali prilike upoznati u prvoj audicijskoj emisiji 'Superstara'. Eva nam sada otkriva tko je iz žirija ostavio najbolji prvi dojam na nju, od kuda ljubav prema glazbi te tko joj je najveća podrška.

Eva je oduvijek uživala u glazbi, a posebno je u njoj pronašla utjehu kada je izgubila najbolju prijateljicu Mariju.

- Ne želim ulaziti u detalje, ali ću reći da je prva dva puta preboljela tu istu bolest kao pravi borac koji je i koji će uvijek ostati. Bila sam i ostala potištena i tužna i na neki način i ljuta znajući da nije više prisutna fizički, ali tješi me to što znam da je tu, da me prati kroz sve ovo, da navija za mene i da svaki put kad padnem ona će me podići kao što je radila i prije. Najveća podrška kroz sve to je definitivno Marijina obitelj. Mislim da nas je na neki način i zbližila i zauvijek sam joj zahvalna na tome - otkrila je natjecateljica 'Superstara'.

Foto: Privatni album

Njezina ljubav prema glazbi, kaže nam, s godinama se povećavala, a i dan danas ona raste.

- Majka mi je pričala da sam uspavljivala samu sebe svojim pjevušenjem, te budila ostale ukućane na isti način - priznaje nam Eva.

U 'Superstaru' je pokazala svoj talent, a želju da nastupi pred kamerama je majci izrazila još prije nekoliko godina.

- Ona je tada mislila da sam premlada i ja sam kroz nek vrijeme i sama shvatila da je to tako. Kad su se prijave počele prikazivati nisam mislila nešto previše o tome, da bi se sljedeći dan majka se vratila s posla i odmah s vrata me pitala 'A zašto se ti ne prijaviš na Superstar?' - objasnila nam je Eva koja obožava Billie Eilish i Olivera Dragojevića.

Foto: Privatni album

Na nju je najbolji prvi dojam ostavila Nika Turković.

- Nekako mi je bez i jedne izgovorene riječi rekla da će sve bit u redu i da se nemam zašto bojati - priča nam Eva.

Nika nije ostala ravnodušna nakon Evinog nastupa.

- Ti si magična. Ti pjevaš bolesno, ali možda da sama sebe malo više čuješ i da daš drugima da te čuju, bilo bi ti ljepše u tome svemu, a ne da se stresiraš. Ja sam bila konzumirana. Ja bih tebe slušala sto milijuna puta - komentirala je Nika ranije Evin nastup.

Foto: RTL

Osim mame, za kraj nam je rekla, najveća su joj podrška ujko Ante, seka i brat.