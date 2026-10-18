Evo gdje i kada možete gledati Victoria’s Secret modnu reviju

Victoria’s Secret vraća svoju modnu reviju u Kaliforniju, nakon dvije uzastopne godine u New Yorku. Victoria’s Secret modnu reviju gledatelji u Hrvatskoj moći će pratiti u ponedjeljak od 1.30 ujutro, i to besplatno na službenom YouTube kanalu brenda te na njegovim profilima na Instagramu i TikToku.

Događaj će se održati u studijima Sony Pictures u Culver Cityju, na širem području Los Angelesa. Povratak u Kaliforniju prvi je nakon 2007. godine. Organizatori su za ovogodišnju reviju najavili i novi globalni prijenos, a YouTube će preuzeti glavnu ulogu koju su 2024. i 2025. imali prijenosi na Amazon Liveu.

Program započinje posebnom emisijom Pink Carpet, koja kreće pola sata prije glavne revije, u 19 sati po istočnoameričkom vremenu. Scott Evans i Zanna Roberts Rassi vodit će emisiju s dolascima poznatih osoba, intervjuima i sadržajem uoči izlaska modela na pistu. Gledatelji koji žele pratiti samo reviju mogu se uključiti u 19.30.

Na pozornici će nastupiti Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney i grupa KATSEYE. Njihovi nastupi obuhvatit će hip-hop, pop i country glazbu. Organizatori još nisu objavili redoslijed nastupa, pa gledatelji neće unaprijed znati u kojem će dijelu revije pojedini izvođači izaći na pozornicu.

Za gledatelje u Hrvatskoj glavna revija počinje u ponedjeljak, 19. listopada, u 1.30, dok Pink Carpet počinje u 1 sat. U Ujedinjenom Kraljevstvu glavni program počinje u 00.30, a predemisija u 23.30 u nedjelju. U Sydneyju i Melbourneu revija počinje u ponedjeljak u 10.30 po lokalnom vremenu.

Foto: Hubert Boesl/DPA

Uz reviju, program donosi i objavu pobjednice projekta Angels Among Us, dokumentarne serije o potrazi za novim anđelom brenda. Pobjednica bi trebala dobiti ugovor s agencijom IMG Models i priliku debitirati na reviji Victoria’s Secreta. Ove se godine vraća i Fantasy Bra, a brend je na njegovu dizajnu surađivao s tvrtkom Jacob & Co.

Digitalni prijenos ne zahtijeva plaćenu pretplatu, a dodatne sadržaje brend će objavljivati na Instagramu i TikToku. U Sjedinjenim Američkim Državama publika će reviju moći gledati i u deset odabranih kina AMC, uz kupljenu ulaznicu. Organizatori nisu naveli da će se ta posebna kinoprojekcija održati izvan SAD-a.