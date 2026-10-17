Lana Radeljak udala se za svog dugogodišnjeg dečka Antonia koji je javnosti poznat po sudjelovanju u 'Masterchefu'
Udala se Lana Radeljak, a tata Dikan zaplakao: 'Njegova mala'
Lana Radeljak, kći poduzetnika Josipa Radeljaka i pokojne glumice Ene Begović, udala se za svog dugogodišnjeg dečka Antonia Barišića. Lijepe vijesti podijelila je na društvenim mrežama.
Lana je za svoj veliki dan odabrala jednostavnu bijelu vjenčanicu koja prati liniju tijela sa zanimljivim gornjim dijelom, dok je dugu kosu oblikovala u nježne valove. Njezin odabranik Antonio nosio je klasično crno odijelo i bijelu košulju. Među prizorima s vjenčanja posebno se ističe video Lane i njenog oca Josipa Radeljaka. Na videu ponosni tata čestita svojoj kćeri, a preko videa piše emotivna poruka: 'Uvijek njegova mala curica'.
Podsjetimo, Lana i Antonio zaručili su se u svibnju 2025. godine. Vijest je tada otkrila fotografijom dijamantnog prstena na Instagramu, uz kratku poruku 'Plot twist'. Lana je kasnije otkrila da prosidbu nije očekivala, iako su ona i Antonio već razgovarali o braku. Posebno joj je značila i njegova gesta prije samog pitanja. Antonio je najprije otišao do njezina oca Josipa Radeljaka i pitao ga za Laninu ruku.
Antonio Barišić po struci je magistar kemije, ali svoju je formulu za uspjeh pronašao i u kuhinji. Šira ga je publika upoznala kroz 'MasterChef' 2022. godine, kad je u audicijskoj epizodi žiri osvojio sočnom patkom u slatko-kiselom umaku.
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