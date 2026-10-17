Udala se Lana Radeljak, a tata Dikan zaplakao: 'Njegova mala'

Lana Radeljak, kći poduzetnika Josipa Radeljaka i pokojne glumice Ene Begović, udala se za svog dugogodišnjeg dečka Antonia Barišića. Lijepe vijesti podijelila je na društvenim mrežama.

Foto: screenshoot/Instagram

Lana je za svoj veliki dan odabrala jednostavnu bijelu vjenčanicu koja prati liniju tijela sa zanimljivim gornjim dijelom, dok je dugu kosu oblikovala u nježne valove. Njezin odabranik Antonio nosio je klasično crno odijelo i bijelu košulju. Među prizorima s vjenčanja posebno se ističe video Lane i njenog oca Josipa Radeljaka. Na videu ponosni tata čestita svojoj kćeri, a preko videa piše emotivna poruka: 'Uvijek njegova mala curica'.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Lana i Antonio zaručili su se u svibnju 2025. godine. Vijest je tada otkrila fotografijom dijamantnog prstena na Instagramu, uz kratku poruku 'Plot twist'. Lana je kasnije otkrila da prosidbu nije očekivala, iako su ona i Antonio već razgovarali o braku. Posebno joj je značila i njegova gesta prije samog pitanja. Antonio je najprije otišao do njezina oca Josipa Radeljaka i pitao ga za Laninu ruku.

Antonio Barišić po struci je magistar kemije, ali svoju je formulu za uspjeh pronašao i u kuhinji. Šira ga je publika upoznala kroz 'MasterChef' 2022. godine, kad je u audicijskoj epizodi žiri osvojio sočnom patkom u slatko-kiselom umaku.