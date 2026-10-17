Obavijesti

Show

Komentari 4
PRVE SNIMKE

Udala se Lana Radeljak, a tata Dikan zaplakao: 'Njegova mala'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Udala se Lana Radeljak, a tata Dikan zaplakao: 'Njegova mala'
9
Kći Dikana i pokojne glumice Ene Begović ima 24 godine i izrasla je u pravu ljepoticu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Lana Radeljak udala se za svog dugogodišnjeg dečka Antonia koji je javnosti poznat po sudjelovanju u 'Masterchefu'

Admiral

Lana Radeljak, kći poduzetnika Josipa Radeljaka i pokojne glumice Ene Begović, udala se za svog dugogodišnjeg dečka Antonia Barišića. Lijepe vijesti podijelila je na društvenim mrežama.

USKORO ĆE PRED OLTAR FOTO Lana Radeljak je imala djevojačku na Siciliji, ovako je slavila sa svojim prijateljicama
FOTO Lana Radeljak je imala djevojačku na Siciliji, ovako je slavila sa svojim prijateljicama
Foto: screenshoot/Instagram

Lana je za svoj veliki dan odabrala jednostavnu bijelu vjenčanicu koja prati liniju tijela sa zanimljivim gornjim dijelom, dok je dugu kosu oblikovala u nježne valove. Njezin odabranik Antonio nosio je klasično crno odijelo i bijelu košulju. Među prizorima s vjenčanja posebno se ističe video Lane i njenog oca Josipa Radeljaka. Na videu ponosni tata čestita svojoj kćeri, a preko videa piše emotivna poruka: 'Uvijek njegova mala curica'.

PRAVA LJEPOTICA Lana Radeljak i tata Dikan u rijetkom zajedničkom izlasku
Lana Radeljak i tata Dikan u rijetkom zajedničkom izlasku
Foto: Instagram

Podsjetimo, Lana i Antonio zaručili su se u svibnju 2025. godine. Vijest je tada otkrila fotografijom dijamantnog prstena na Instagramu, uz kratku poruku 'Plot twist'. Lana je kasnije otkrila da prosidbu nije očekivala, iako su ona i Antonio već razgovarali o braku. Posebno joj je značila i njegova gesta prije samog pitanja. Antonio je najprije otišao do njezina oca Josipa Radeljaka i pitao ga za Laninu ruku. 

UŽIVA Prve fotografije s djevojačke Lane Radeljak: S prijateljicama pobjegla daleko od Hrvatske
Prve fotografije s djevojačke Lane Radeljak: S prijateljicama pobjegla daleko od Hrvatske

Antonio Barišić po struci je magistar kemije, ali svoju je formulu za uspjeh pronašao i u kuhinji. Šira ga je publika upoznala kroz 'MasterChef' 2022. godine, kad je u audicijskoj epizodi žiri osvojio sočnom patkom u slatko-kiselom umaku. 

Kći Dikana i pokojne glumice Ene Begović ima 24 godine i izrasla je u pravu ljepoticu
Kći Dikana i pokojne glumice Ene Begović ima 24 godine i izrasla je u pravu ljepoticu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
26 GODINA OD SMRTI Objavila stare fotografije: Lana se prisjetila mame Ene Begović
Objavila stare fotografije: Lana se prisjetila mame Ene Begović

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Izmislio je frazu 'nebitan si, smaraš', evo kako danas izgleda Brendon iz Big Brothera
NEPREPOZNATLJIV JE

FOTO Izmislio je frazu 'nebitan si, smaraš', evo kako danas izgleda Brendon iz Big Brothera

Branislav Radonić Brendon u 'Big Brother' je ušao 2011. godine i ubrzo postao jedan od omiljenih kandidata
FOTO Sjećate se Ksenije i Josipa iz 'Ljubav je na selu'? Prekinuli su, ona blista s novom figurom
EVO KAKO IZGLEDA

FOTO Sjećate se Ksenije i Josipa iz 'Ljubav je na selu'? Prekinuli su, ona blista s novom figurom

Ksenija Barić i Josip Đerfi bili su omiljeni par prošle sezone showa 'Ljubav je na selu'. Iako su djelovali nerazdvojno, ovog su ljeta šokirali prekidom. Ksenija se sada hvali novom figurom, evo kako izgleda
Prestravljeni Emil Tedeschi mlađi zbog Maje Šuput se suočava s najvećim strahom
'TRIPUT JE ZVAO STJUARDESU'

Prestravljeni Emil Tedeschi mlađi zbog Maje Šuput se suočava s najvećim strahom

Nakon Londona i Beograda par se ponovno zaputio na putovanje, a čini se da im je ovaj put odredište Pariz. Pjevačica je na Instagramu pokazala i kako izgleda njihov let

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026