Evo gdje su danas glumci serije 'Kako sam upoznao vašu majku'

Dvadeset i jednu godina nakon premijere serije "Kako sam upoznao vašu majku" i dalje je među najomiljenijima. Serija je pratila Teda Mosbyja i njegovu družinu u njujorškom pubu "MacLaren's", dok je pokojni Bob Saget kao budući Ted pripovijedao priču o tome kako je upoznao majku svoje djece. Nakon devet sezona završila je 2014., a kasnije je dobila i spin-off "How I Met Your Father", koji se prikazivao od 2022. do 2023. godine. U galeriji provjerite gdje su danas zvijezde kultne serije.
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Serija "Kako sam upoznao vašu majku" proslavila je Josha Radnora, Jasona Segela, Cobie Smulders, Neila Patricka Harrisa i Alyson Hannigan. Glumci su i dalje među najomiljenijom ekipom sitcoma po mišljenju brojnih gledatelja.
| Foto: CLIFF LIPSON
Serija "Kako sam upoznao vašu majku" proslavila je Josha Radnora, Jasona Segela, Cobie Smulders, Neila Patricka Harrisa i Alyson Hannigan. Glumci su i dalje među najomiljenijom ekipom sitcoma po mišljenju brojnih gledatelja. |
Foto: CLIFF LIPSON
Serija "Kako sam upoznao vašu majku" proslavila je Josha Radnora, Jasona Segela, Cobie Smulders, Neila Patricka Harrisa i Alyson Hannigan. Glumci su i dalje među najomiljenijom ekipom sitcoma po mišljenju brojnih gledatelja.
| Foto: CLIFF LIPSON
Josh Radnor u seriji je utjelovio Teda Mosbyja, arhitekta iz New Yorka koji sa svojim najboljim prijateljima prolazi kroz brojne životne uspone i padove, ne odustajući od potrage za pravom ljubavi. Upravo je Ted, zahvaljujući svojoj iskrenosti i romantičnom pogledu na život, postao jedan od najprepoznatljivijih i najomiljenijih likova serije.
| Foto: screenshoot
Iako je Radnor bio lice Teda Mosbyja, njegovu je stariju verziju koja pripovijeda cijelu priču glasom utjelovio pokojni Bob Saget.
| Foto: Graylock/Press Association/PIXSELL
Nakon završetka "Kako sam upoznao vašu majku" 2014. godine, Radnor je nastavio uspješnu glumačku karijeru. Pojavio se u televizijskoj drami "Mercy Street" kao dr. Jedediah Foster, zatim u hvaljenoj miniseriji "Fleishman Is in Trouble" te u kriminalističkoj seriji "Hunters".
| Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram
Osim rada pred kamerama, posvetio se kazalištu i glazbi, objavivši i nekoliko studijskih albuma.
| Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL
Na privatnom planu glumac je krajem 2023. godine objavio zaruke s kliničkom psihologinjom Jordanom Jacobs, koju je upoznao na prijateljevu događanju posvećenom psihodeličnim iskustvima. Par je svoju vezu okrunio brakom u siječnju 2024. godine, kada su se vjenčali na romantičnoj ceremoniji održanoj u snježnom okruženju.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Cobie Smulders u seriji je utjelovila Robin Scherbatsky, televizijsku novinarku iz Kanade koja je svojim humorom, neovisnošću i karijerom osvojila gledatelje. Jedna od najupečatljivijih priča o njezinu liku bilo je otkriće da je u djetinjstvu bila pop-zvijezda poznata pod umjetničkim imenom Robin Sparkles, što je potpuno šokiralo njezine prijatelje i postalo jedan od najomiljenijih trenutaka serije.
| Foto: CARIN_BAER
Nakon završetka "Kako sam upoznao vašu majku", Smulders je ostvarila zapaženu karijeru u filmskoj i televizijskoj industriji.
| Foto: Dennis Van Tine/DPA
Najpoznatija je po ulozi Marije Hill u Marvelovu filmskom svijetu, koju je prvi put odigrala u filmu "The Avengers", a pojavila se i u seriji "Friends from College" te projektima "Impeachment: American Crime Story", "How I Met Your Father" i "High School".
| Foto: Ik Aldama/DPA
Na privatnom planu Cobie Smulders od 2012. godine u braku je s glumcem Taranom Killamom, nekadašnjim članom glumačke postave emisije "Saturday Night Live". Zajedno imaju dvije kćeri, Shaelyn i Janitu, a obitelj nastoji držati podalje od očiju javnosti.
| Foto: Instagram/Cobie Smulders
Foto PA/Pixsell
Neil Patrick Harris u seriji je utjelovio Barneyja Stinsona, karizmatičnog zavodnika poznatog po besprijekornim odijelima, ljubavi prema izlascima i strogom pridržavanju vlastitog "bro codea". Njegov duhoviti i ekscentrični karakter učinio ga je jednim od najpopularnijih likova serije, a mnoge njegove replike i danas su dio pop-kulture.
| Foto: IMDB/screenshot
Nakon završetka "Kako sam upoznao vašu majku", Harris je nastavio nizati uspješne uloge. Glumio je grofa Olafa u Netflixovoj seriji "A Series of Unfortunate Events", pojavio se u četvrtom nastavku filmskog serijala "Matrix" te predvodio glumačku postavu humoristične serije "Uncoupled".
| Foto: PA/Pixsell
Velik uspjeh ostvario je i na Broadwayu, gdje je 2014. godine preuzeo naslovnu ulogu u mjuziklu "Hedwig and the Angry Inch", za koju je osvojio nagradu Tony za najboljeg glavnog glumca u mjuziklu.
| Foto: Netflix
Na privatnom planu Harris je od 2004. godine u vezi s glumcem i kuharom Davidom Burtkom. Par se vjenčao u Italiji 2014., nakon deset godina veze, a zajedno odgajaju blizance Gideona i Harper.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Slavni glumac s obitelji je ljetovao i na našoj obali, a o ljepotama Hrvatske pisao je i na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Alyson Hannigan u seriji je utjelovila Lily Aldrin, omiljenu odgojiteljicu u vrtiću koja kasnije postaje savjetnica za umjetnine. Lily i njezin suprug Marshall Eriksen činili su jedan od najvoljenijih televizijskih parova, a tijekom serije dobili su sina Marvina i kćer Daisy. U posljednjoj epizodi otkriveno je i da par očekuje svoje treće dijete.
| Foto: cbs.com
Nakon završetka Kako sam upoznao vašu majku, Hannigan je nastavila uspješnu karijeru na filmu i televiziji. Posudila je glas Claire Clancy u animiranoj seriji "Fancy Nancy", utjelovila dr. Ann Possible u igranom filmu "Kim Possible" iz 2019. godine, a 2023. natjecala se u 32. sezoni američkog showa Dancing with the Stars, gdje je osvojila odlično peto mjesto.
| Foto: Hutchins Photo / IPA
Prije serije svijet ju je upoznao zahvaljujući filmu "Američka pita".
| Foto: Supplied by LMK / IPA
Na privatnom planu glumica je od 2003. godine u braku s Alexisom Denisofom, kolegom iz serije "Buffy, ubojica vampira". Zajedno imaju dvije kćeri te svoj obiteljski život uglavnom drže podalje od očiju javnosti.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Foto Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Jason Segel u seriji je utjelovio Marshalla Eriksena, Tedova najboljeg prijatelja i životnog partnera Lily Aldrin. Njihova ljubavna priča bila je jedna od najstabilnijih i najomiljenijih u seriji, a Marshall je od studenta prava i korporativnog odvjetnika s vremenom izgradio uspješnu karijeru te postao sudac Vrhovnog suda savezne države New York.
| Foto: Imdb
Nakon završetka "Kako sam upoznao vašu majku", Segel je nastavio uspješnu glumačku karijeru. Glumio je u filmu "Our Friend" iz 2019. godine, zatim u HBO-ovoj seriji "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty", a posebno se istaknuo u hvaljenoj humorističnoj seriji "Shrinking" za Apple TV+, koju je i osmislio s Billom Lawrenceom i Brettom Goldsteinom. Upravo mu je ta serija donijela tri nominacije za nagradu Emmy.
| Foto: Britta Pedersen/DPA
Na privatnom planu Segel je 2021. godine prekinuo osmogodišnju vezu s fotografkinjom Alexis Mixter, a potom je započeo vezu s Kaylom Radomski, bivšom natjecateljicom emisije "So You Think You Can Dance". Par je u lipnju 2025. godine objavio zaruke.
| Foto: Britta Pedersen/DPA
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto Vince Flores/Press Association/PIXSELL