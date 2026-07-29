Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KULTNI SITCOM

Evo gdje su danas glumci serije 'Kako sam upoznao vašu majku'

Dvadeset i jednu godina nakon premijere serije "Kako sam upoznao vašu majku" i dalje je među najomiljenijima. Serija je pratila Teda Mosbyja i njegovu družinu u njujorškom pubu "MacLaren's", dok je pokojni Bob Saget kao budući Ted pripovijedao priču o tome kako je upoznao majku svoje djece. Nakon devet sezona završila je 2014., a kasnije je dobila i spin-off "How I Met Your Father", koji se prikazivao od 2022. do 2023. godine. U galeriji provjerite gdje su danas zvijezde kultne serije.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
98915105
Serija "Kako sam upoznao vašu majku" proslavila je Josha Radnora, Jasona Segela, Cobie Smulders, Neila Patricka Harrisa i Alyson Hannigan. Glumci su i dalje među najomiljenijom ekipom sitcoma po mišljenju brojnih gledatelja. | Foto: CLIFF LIPSON
1/28
Serija "Kako sam upoznao vašu majku" proslavila je Josha Radnora, Jasona Segela, Cobie Smulders, Neila Patricka Harrisa i Alyson Hannigan. Glumci su i dalje među najomiljenijom ekipom sitcoma po mišljenju brojnih gledatelja. | Foto: CLIFF LIPSON
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026