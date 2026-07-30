Na potpisivanju ugovora Joška Gvardiola s Manchester Cityjem pozornost je ukrala Lu. Mnogi se pitaju je li time potvrdio ozbiljnost veze ili se pak hvali važnim potpisom
Ljubav cvate! Joško je prvi put ovako pokazao Lu, fanovi misle da je veza ušla u novu fazu
Joško Gvardiol potpisao je novi ugovor s Manchester Cityjem te se obvezao na ostanak u engleskom klubu do ljeta 2031. Tako je osigurao dugoročnu budućnost, a taj trenutak je podijelio s pratiteljima na društvenim mrežama. No s njim je ovaj trenutak podijelila i njegova djevojka Lu Mastrović, koja mu je dala podršku u velikom trenutku.
Budući da Gvardiol dosad nije dijelio fotografije sa svojom odabranicom, mnogi se pitaju je li najpoželjniji neženja u Hrvatskoj svima dao do znanja da je veza ozbiljnija nego ikad.
O Gvardiolovoj vezi s Lu Mastrović počelo se pisati krajem prošle godine, točnije na Božić. Naime, na Badnjak smo ih prvi snimili kako razmjenjuju poljupce u samom centru Zagreba. Lu, koja se u djetinjstvu bavila taekwondoom, a danas radi kao instruktorica skijanja, s Joškom se nakon toga pojavila i na proslavi 10. godišnjice brenda Lunilou u vlasništvu Izabel Kovačić. Koliko mu je velika podrška pokazala je i odlaskom u SAD, gdje ga je bodrila s tribina tijekom nedavnog Svjetskog prvenstva.
Iako privatni život i dalje nastoji držati podalje od očiju javnosti, Gvardiol je početkom 2025. u intervjuu za Gloriju Glam rekao kako vjeruje u stabilan obiteljski život i brak te da se prava ljubav temelji na razumijevanju i međusobnom poštovanju.
- Ne može me voljeti određeni tip žena, može biti samo jedna žena koja mene voli, koju ja volim i nema drugih - rekao je Gvardiol.
Iako su tek nedavno počeli svoju vezu pokazivati u javnosti, čini se kako je Lu već postala jedna od onih partnerica koje nogometašima pružaju najveću podršku, daleko od svjetla reflektora. Upravo su takve žene podrška hrvatskim reprezentativcima, ali i mnogim svjetskim sportašima te su tu za njih u najvažnijim životnim i profesionalnim trenucima - od potpisivanja ugovora i velikih transfera pa sve do osvajanja medalja i obiteljskih događaja.
Jedna od najpoznatijih partnerica hrvatskih nogometaša svakako je Vanja Modrić. S Lukom je u vezi od 2006., a u braku su od 2010. godine. Njihova ljubavna priča započela je slučajno, nakon trosatnog telefonskog razgovora, dok je Vanja radila u jednoj agenciji. Vjenčali su se u krugu najuže obitelji, a samo mjesec dana kasnije dobili su sina Ivana. Nedugo potom cijela se obitelj preselila u Madrid, gdje je Luka započeo uspješnu eru u Realu.
Vanja je bila uz njega i na službenom predstavljanju u Real Madridu 2012. godine, a tijekom godina zajedno su prošli cijeli njegov nogometni put - od Dinama i Tottenhama do brojnih trofeja s "kraljevskim klubom" i hrvatskom reprezentacijom. Iako rijetko daje intervjue i izbjegava medijsku pozornost, godinama je njegova najveća podrška. Često ga prati na dodjelama nagrada, velikim finalima i svečanim trenucima karijere, a Luka je više puta istaknuo koliko mu znači njezina potpora.
Među najpoznatijim nogometnim parovima svakako su Mateo i Izabel Kovačić, s kojima su se Joško Gvardiol i Lu Mastrović nedavno pojavili na proslavi 10. godišnjice Izabelina brenda Lunilou. Mateo i Izabel upoznali su se još kao srednjoškolci u crkvi u Sesvetskim Selima, gdje je on bio ministrant, a ona pjevala u zboru. U vezu su ušli 2010. godine, a iako ih je Mateov odlazak u Inter 2013. nakratko razdvojio, ljubav su uspješno održali na daljinu. Vjenčali su se 2017. u istoj crkvi u kojoj su se upoznali, a danas su roditelji sina Ivana i kćeri Lune. Izabel je bila uz Matea i na njegovu službenom predstavljanju u Real Madridu 2015. godine, kad je hrvatski veznjak potpisao ugovor s "kraljevskim klubom", a tijekom godina zajedno su prošli brojne velike trenutke - od osvajanja Lige prvaka do uspjeha s hrvatskom reprezentacijom.
Još jedan skladan nogometni par čine Marcelo i Silvija Brozović. Upoznali su se još u mladosti, a zajedno su prošli cijeli njegov put od Dinama preko Intera do saudijskog Al Nassra. Silvija rijetko daje intervjue i ne voli medijsku pozornost, posvećena je obitelji i odgoju njihove djece. Ipak, redovito je uz Marcela na velikim utakmicama te mu je godinama najveći oslonac.
Veliku životnu kušnju zajedno su prošli Eduardo da Silva i supruga Andrea. Upoznali su se još u Zagrebu, a Andrea je bila uz bivšeg hrvatskog reprezentativca i tijekom oporavka od teške ozljede koju je doživio 2008. godine u dresu Arsenala. Upravo je njezina podrška u tom razdoblju često isticana kao jedan od razloga zbog kojih se uspio vratiti nogometu. Danas su u braku više od dva desetljeća i imaju troje djece.
Jednu od najromantičnijih ljubavnih priča među nogometašima imaju Ivan i Raquel Rakitić. Upoznali su se u Sevilli, gdje je Raquel radila kao konobarica. Nakon što ju je mjesecima osvajao, vjenčali su se 2013. godine. Raquel je od tada uz Ivana tijekom svih njegovih velikih transfera i najvećih uspjeha.
*uz korištenje AI-ja
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