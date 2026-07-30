Ljubav cvate! Joško je prvi put ovako pokazao Lu, fanovi misle da je veza ušla u novu fazu

Joško Gvardiol potpisao je novi ugovor s Manchester Cityjem te se obvezao na ostanak u engleskom klubu do ljeta 2031. Tako je osigurao dugoročnu budućnost, a taj trenutak je podijelio s pratiteljima na društvenim mrežama. No s njim je ovaj trenutak podijelila i njegova djevojka Lu Mastrović, koja mu je dala podršku u velikom trenutku.

Budući da Gvardiol dosad nije dijelio fotografije sa svojom odabranicom, mnogi se pitaju je li najpoželjniji neženja u Hrvatskoj svima dao do znanja da je veza ozbiljnija nego ikad.

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O Gvardiolovoj vezi s Lu Mastrović počelo se pisati krajem prošle godine, točnije na Božić. Naime, na Badnjak smo ih prvi snimili kako razmjenjuju poljupce u samom centru Zagreba. Lu, koja se u djetinjstvu bavila taekwondoom, a danas radi kao instruktorica skijanja, s Joškom se nakon toga pojavila i na proslavi 10. godišnjice brenda Lunilou u vlasništvu Izabel Kovačić. Koliko mu je velika podrška pokazala je i odlaskom u SAD, gdje ga je bodrila s tribina tijekom nedavnog Svjetskog prvenstva.

Iako privatni život i dalje nastoji držati podalje od očiju javnosti, Gvardiol je početkom 2025. u intervjuu za Gloriju Glam rekao kako vjeruje u stabilan obiteljski život i brak te da se prava ljubav temelji na razumijevanju i međusobnom poštovanju.

SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ne može me voljeti određeni tip žena, može biti samo jedna žena koja mene voli, koju ja volim i nema drugih - rekao je Gvardiol.

Iako su tek nedavno počeli svoju vezu pokazivati u javnosti, čini se kako je Lu već postala jedna od onih partnerica koje nogometašima pružaju najveću podršku, daleko od svjetla reflektora. Upravo su takve žene podrška hrvatskim reprezentativcima, ali i mnogim svjetskim sportašima te su tu za njih u najvažnijim životnim i profesionalnim trenucima - od potpisivanja ugovora i velikih transfera pa sve do osvajanja medalja i obiteljskih događaja.

Jedna od najpoznatijih partnerica hrvatskih nogometaša svakako je Vanja Modrić. S Lukom je u vezi od 2006., a u braku su od 2010. godine. Njihova ljubavna priča započela je slučajno, nakon trosatnog telefonskog razgovora, dok je Vanja radila u jednoj agenciji. Vjenčali su se u krugu najuže obitelji, a samo mjesec dana kasnije dobili su sina Ivana. Nedugo potom cijela se obitelj preselila u Madrid, gdje je Luka započeo uspješnu eru u Realu.

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Vanja je bila uz njega i na službenom predstavljanju u Real Madridu 2012. godine, a tijekom godina zajedno su prošli cijeli njegov nogometni put - od Dinama i Tottenhama do brojnih trofeja s "kraljevskim klubom" i hrvatskom reprezentacijom. Iako rijetko daje intervjue i izbjegava medijsku pozornost, godinama je njegova najveća podrška. Često ga prati na dodjelama nagrada, velikim finalima i svečanim trenucima karijere, a Luka je više puta istaknuo koliko mu znači njezina potpora.

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Među najpoznatijim nogometnim parovima svakako su Mateo i Izabel Kovačić, s kojima su se Joško Gvardiol i Lu Mastrović nedavno pojavili na proslavi 10. godišnjice Izabelina brenda Lunilou. Mateo i Izabel upoznali su se još kao srednjoškolci u crkvi u Sesvetskim Selima, gdje je on bio ministrant, a ona pjevala u zboru. U vezu su ušli 2010. godine, a iako ih je Mateov odlazak u Inter 2013. nakratko razdvojio, ljubav su uspješno održali na daljinu. Vjenčali su se 2017. u istoj crkvi u kojoj su se upoznali, a danas su roditelji sina Ivana i kćeri Lune. Izabel je bila uz Matea i na njegovu službenom predstavljanju u Real Madridu 2015. godine, kad je hrvatski veznjak potpisao ugovor s "kraljevskim klubom", a tijekom godina zajedno su prošli brojne velike trenutke - od osvajanja Lige prvaka do uspjeha s hrvatskom reprezentacijom.

Još jedan skladan nogometni par čine Marcelo i Silvija Brozović. Upoznali su se još u mladosti, a zajedno su prošli cijeli njegov put od Dinama preko Intera do saudijskog Al Nassra. Silvija rijetko daje intervjue i ne voli medijsku pozornost, posvećena je obitelji i odgoju njihove djece. Ipak, redovito je uz Marcela na velikim utakmicama te mu je godinama najveći oslonac.

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Veliku životnu kušnju zajedno su prošli Eduardo da Silva i supruga Andrea. Upoznali su se još u Zagrebu, a Andrea je bila uz bivšeg hrvatskog reprezentativca i tijekom oporavka od teške ozljede koju je doživio 2008. godine u dresu Arsenala. Upravo je njezina podrška u tom razdoblju često isticana kao jedan od razloga zbog kojih se uspio vratiti nogometu. Danas su u braku više od dva desetljeća i imaju troje djece.

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Jednu od najromantičnijih ljubavnih priča među nogometašima imaju Ivan i Raquel Rakitić. Upoznali su se u Sevilli, gdje je Raquel radila kao konobarica. Nakon što ju je mjesecima osvajao, vjenčali su se 2013. godine. Raquel je od tada uz Ivana tijekom svih njegovih velikih transfera i najvećih uspjeha.

*uz korištenje AI-ja