Evo kada ćete na TV-u moći pogledati snimku koncerta Thompsona na Hipodromu

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Zagrebački koncerta na Hipodromu Marka Perkovića Thompsona od 5. srpnja prošle godine bit će prikazan u četvrtak, 4. lipnja, na Drugom programu HRT-a u 20:15

Marko Perković Thompson na zagrebačkom je Hipodromu, 5. 7. 2025. održao koncert koji je ušao u povijest kao najposjećeniji jednovečernji koncert s plaćenim ulaznicama, ikad održan u povijesti glazbe, piše HRT.

Time ne samo da je oboren domaći rekord, već je Hrvatska upisana na svjetsku glazbenu kartu i to na prvo mjesto svjetske ljestvice, ispred svih dosadašnjih glazbenih spektakala održanih na otvorenom. Koncertna snimka vjerno prikazuje impresivnu koncertnu produkciju i koncertni spektakl koji prenosi moćnu, snažnu domoljubnu koncertnu atmosferu.

Na koncertu su izvedene pjesme iz presjeka Thompsonova opusa - Ustani iz sjene, Ravnoteža, Dolazak Hrvata, Duh Ratnika, Kletva kralja Zvonimira, Bosna, Gospin dom, Zaustavi se vjetre, Sine moj, Ratnici svjetla, Geni kameni, Moj Ivane, Iza devet sela, Devedeset neke, Lijepa li si i mnoge druge.

U trajanju od 180 minuta HRT svojem gledateljstvu u četvrtak, 4. lipnja na Drugom programu u 20:15, donosi integralnu snimku ovog koncertnog spektakla.

