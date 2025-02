Evo kako danas izgleda Faca iz serije Seks i grad: Fanovi u šoku

Glumac popularne serije 'Seks i grad' Chris Noth (70), snimljen je u ne tako čestom obiteljskom izlasku. Budući da ga već duže vrijeme nema u javnosti, obožavatelji su ga jedva prepoznali.

Obitelj je snimljena u obilasku studija Universal. Njegova supruga Tara Wilson (45) pojavila se u ležernom izdanju sa sunčanim naočalama i šiltericom na glavi, a njihov sin (5) imao je majicu s natpisom "ljubav uvijek pobjeđuje".

Chris je za tu priliku odabrao bijelu košulju i traperice, no pažnju je privukla njegova sijeda kosa i zapuštena brada. Brojni obožavatelji ostali su iznenađeni njegovim izgledom jer ga pamte kao šarmera uglađene crne kose iz legendarne serije.

Foto: Profimedia

Noth se u javnosti pojavljuje sve rjeđe nakon optužbi za seksualno napastovanje. Četiri žene za to su ga optužile 2023. godine, a on je sve demantirao. Ipak, priznao je da je varao svoju suprugu.

- Iznenada, puno ljudi želi seks s tobom. Misliš si da bi bilo šteta to propustiti. Opravdavaš se, kao i mnogi muškarci: 'To je samo malo plesa sa strane i zabavno je, nikoga nećeš povrijediti, jer nitko neće za to znati' - rekao je tada.