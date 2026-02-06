Evo kako izgleda nova suradnja Miss Laure Gnjatović i Zigmana: 'Ovo je nova razina umjetnosti'

Juraj Zigman, riječki dizajner sa svjetskom adresom, ponovno je dokazao zašto se njegovo ime nalazi na A-listi globalnih zvijezda. Njegova najnovija objava na Instagramu, koja prikazuje jednu od njegovih prepoznatljivih avangardnih kreacija na missici Lauri Gnjatović, izazvala je lavinu oduševljenih reakcija.

U dinamičnom videu, snimljenom u prigušenoj atmosferi koja podsjeća na umjetnički atelje, Laura predstavlja haljinu koja je pravo malo remek-djelo. Riječ je o skulpturalnoj korzet-haljini koja spaja futurističke elemente s prepoznatljivom Zigmanovom estetikom. Metalik srebrni detalji isprepliću se s bež podlogom i kristalnim ukrasima, stvarajući dojam modernog oklopa koji istovremeno odiše snagom i ženstvenošću. Svaki kut kreacije otkriva nove, zamršene detalje, od precizno izrađenog korzeta do valovitih, trodimenzionalnih ukrasa koji prkose gravitaciji.

Foto: Instagram/Laura Gnjatović

Dizajner je uz objavu kratko napisao "Lethal combination" (Smrtonosna kombinacija). Njegovi i Laurini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se nizali jedan za drugim. "Ovo je Next Level umjetnosti", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Uhh, perfektno iz svakog kuta. Veliki fan".

Podsjetimo, njegove kreacije nose svjetske zvijezde poput Beyoncé, Christine Aguilere, Doje Cat, Cardi B, Rite Ore i Bebe Rexhe. Osim što stvara za glazbene i scenske nastupe, njegove haljine često se pojavljuju na crvenim tepisima i naslovnicama modnih magazina.

Osim njih, miss Laura Gnjatović nosila je Zigmanovu kreaciju na izboru za Miss Universe u Tajlandu. Na sebi je imala Zigmanovu viziju plemenite periske, koja je definitivno bila upečatljiva te je savršeno pristajala lijepoj misici.