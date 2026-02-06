Obavijesti

Show

Komentari 0
WOW

Evo kako izgleda nova suradnja Miss Laure Gnjatović i Zigmana: 'Ovo je nova razina umjetnosti'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Evo kako izgleda nova suradnja Miss Laure Gnjatović i Zigmana: 'Ovo je nova razina umjetnosti'
13
Foto: Instagram/Screenshoot

'Smrtonosna kombinacija' predstavlja novu razinu Zigmanove kreativnosti, a misica Laura je, izgleda, idealan model za tu haljinu

Admiral

Juraj Zigman, riječki dizajner sa svjetskom adresom, ponovno je dokazao zašto se njegovo ime nalazi na A-listi globalnih zvijezda. Njegova najnovija objava na Instagramu, koja prikazuje jednu od njegovih prepoznatljivih avangardnih kreacija na missici Lauri Gnjatović, izazvala je lavinu oduševljenih reakcija.

U dinamičnom videu, snimljenom u prigušenoj atmosferi koja podsjeća na umjetnički atelje, Laura predstavlja haljinu koja je pravo malo remek-djelo. Riječ je o skulpturalnoj korzet-haljini koja spaja futurističke elemente s prepoznatljivom Zigmanovom estetikom. Metalik srebrni detalji isprepliću se s bež podlogom i kristalnim ukrasima, stvarajući dojam modernog oklopa koji istovremeno odiše snagom i ženstvenošću. Svaki kut kreacije otkriva nove, zamršene detalje, od precizno izrađenog korzeta do valovitih, trodimenzionalnih ukrasa koji prkose gravitaciji.

Foto: Instagram/Laura Gnjatović

Dizajner je uz objavu kratko napisao "Lethal combination" (Smrtonosna kombinacija). Njegovi i Laurini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se nizali jedan za drugim. "Ovo je Next Level umjetnosti", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Uhh, perfektno iz svakog kuta. Veliki fan".

Podsjetimo, njegove kreacije nose svjetske zvijezde poput Beyoncé, Christine Aguilere, Doje Cat, Cardi B, Rite Ore i Bebe Rexhe. Osim što stvara za glazbene i scenske nastupe, njegove haljine često se pojavljuju na crvenim tepisima i naslovnicama modnih magazina.

Osim njih, miss Laura Gnjatović nosila je Zigmanovu kreaciju na izboru za Miss Universe u Tajlandu. Na sebi je imala Zigmanovu viziju plemenite periske, koja je definitivno bila upečatljiva te je savršeno pristajala lijepoj misici.

UŽIVALA U DRUŠTVU Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš
Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Genijalni Đuro iz 'Milijunaša' oduševio Hrvatsku, oglasila se njegova Klasična gimnazija
NAVIJALI SU SVI!

Genijalni Đuro iz 'Milijunaša' oduševio Hrvatsku, oglasila se njegova Klasična gimnazija

Maturant Đuro Hameršak u popularnom je kvizu stigao do 13. pitanja i osvojio 34.000 eura.  No što je gledatelje posebno oduševilo nije bio iznos, nego njegov siguran, koncentriran i miran nastup
Biste li vi znali odgovoriti na pitanja koja je u 'Milijunašu' znao maturant Đuro Hameršak?
POKAZAO ZAVIDNO ZNANJE

Biste li vi znali odgovoriti na pitanja koja je u 'Milijunašu' znao maturant Đuro Hameršak?

Srednjoškolac Đuro Hameršak iskazao se na kvizu 'Tko želi biti milijunaš' gdje je za sada osvojio čak 34 tisuće eura. Idući tjedan otvorit će 14. pitanje
Srednjoškolac Đuro Hameršak briljirao u Milijunašu!
RASTURIO KVIZ

Srednjoškolac Đuro Hameršak briljirao u Milijunašu!

Na pitanju vrijednom 5.000 eura, Đuro je za džokera "zovi" nazvao oca Filipa koji mu je pomogao. U sljedećoj emisiji čeka ga nastavak napete igre i otvaranje pretposljednjeg, 14. pitanja, vrijednog 68.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026