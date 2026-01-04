Obavijesti

Show

Komentari 4
UŽIVALA U DRUŠTVU

Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš
16
Foto: Instagram/Laura Gnjatović

Uz objavu koja prikazuje i detalje večere, uključujući desert s Trumpovim prezimenom, Laura Gnjatović je kratko napisala: "Sinoćnja večera u iznimnom okruženju i uglednom društvu"

Aktualna Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović, ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta objavom na Instagramu s jedne od najekskluzivnijih lokacija na svijetu. Mlada Zadranka podijelila je s pratiteljima seriju fotografija i videozapisa s glamurozne večere, a lokacija i društvo u kojem se našla potaknuli su lavinu komentara i potvrdili njezin uspješan ulazak u novu godinu.

Na fotografijama Laura pozira u elegantnoj maslinastozelenoj satenskoj haljini otvorenih leđa i s dubokim prorezom, savršeno ističući svoju figuru. Raskošni interijer pozlaćenih zidova, kristalnih lustera i bogatih detalja jasno daje do znanja da se radi o iznimno luksuznom okruženju. Lokacija objave potvrđuje da je riječ o čuvenom imanju Mar-a-Lago na Floridi, koje je u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Uz objavu koja prikazuje i detalje večere, uključujući desert s Trumpovim prezimenom, Gnjatović je kratko napisala: "Sinoćnja večera u iznimnom okruženju i uglednom društvu".

Podsjetimo, Novu godinu Laura je također dočekala na glamuroznoj proslavi u Mar-a-Lagu na poziv Vladimira Kraljevića, vlasnika licence Miss Universe Hrvatske. Ondje je bila u društvu samog predsjednika Donalda Trumpa i prve dame Melanije Trump, što njezinu objavu čini još značajnijom.


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Prva subotnja špica u novoj godini: Evo tko se od poznatih prošetao Zagrebom
POLITIČARI, INFLUENCERI...

FOTO Prva subotnja špica u novoj godini: Evo tko se od poznatih prošetao Zagrebom

Stigao je prvi vikend u novoj 2026. godini, a s njim i subotnja zagrebačka špica. Pogledajte tko je sve, unatoč hladnoći i nedostatku sunca, prošetao našim glavnim gradom
Doris Pinčić Guberović pokazala supruga, par uživa u Dalmaciji
BLAGDANI U KRUGU OBITELJI

Doris Pinčić Guberović pokazala supruga, par uživa u Dalmaciji

S pratiteljima na Instagramu podijelila je niz fotografija iz Zadra, a na jednoj fotografiji Doris pozira sa suprugom Davorom Guberovićem
Severina je zablistala u haljini koja je otkrila grudnjak i gaćice
PRŠTI OD GLAMURA

Severina je zablistala u haljini koja je otkrila grudnjak i gaćice

Pjevačica je odjenula glamuroznu haljinu i u njoj prikupila brojne komplimente. Riječ je o srebrnoj prozirnoj haljini ispod koje je nosila i srebrni grudnjak i gaćice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026