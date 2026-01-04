Hrvatska Miss Universe ponovno je bila na večeri kod Trumpa: Pogledajte tu raskoš

Aktualna Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović, ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta objavom na Instagramu s jedne od najekskluzivnijih lokacija na svijetu. Mlada Zadranka podijelila je s pratiteljima seriju fotografija i videozapisa s glamurozne večere, a lokacija i društvo u kojem se našla potaknuli su lavinu komentara i potvrdili njezin uspješan ulazak u novu godinu.

Na fotografijama Laura pozira u elegantnoj maslinastozelenoj satenskoj haljini otvorenih leđa i s dubokim prorezom, savršeno ističući svoju figuru. Raskošni interijer pozlaćenih zidova, kristalnih lustera i bogatih detalja jasno daje do znanja da se radi o iznimno luksuznom okruženju. Lokacija objave potvrđuje da je riječ o čuvenom imanju Mar-a-Lago na Floridi, koje je u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Uz objavu koja prikazuje i detalje večere, uključujući desert s Trumpovim prezimenom, Gnjatović je kratko napisala: "Sinoćnja večera u iznimnom okruženju i uglednom društvu".

Podsjetimo, Novu godinu Laura je također dočekala na glamuroznoj proslavi u Mar-a-Lagu na poziv Vladimira Kraljevića, vlasnika licence Miss Universe Hrvatske. Ondje je bila u društvu samog predsjednika Donalda Trumpa i prve dame Melanije Trump, što njezinu objavu čini još značajnijom.



