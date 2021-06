Marijan Cerovac i Tajlanđanka Narphat Cerovac Madarat zvana Patty priredili su jedno od najvećih iznenađenja u 13. sezoni emisije 'Ljubav je na selu'. Njezina pojava iznenadila je Marijana, kandidatkinje, ali i publiku ispred malih ekrana.

Kada je Patty došla na njegovu farmu, Marijan nije mogao sakriti sreću, a niti suze. Nedavno je u intervjuu za RTL ispričao kako ju je upoznato te otkrio da prodaje kuću i da se uskoro sele na Tajland.

- Upoznali smo se na stranici za upoznavanje. Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. Počeli smo pričati, a ona je bila u Budimpešti jer je imala radnu vizu i posao tamo. Uz to, bila je razvedena. Prvi puta sam išao k njoj, ali me je 'otkantala', ali nakon što sam se vratio doma, ponovno me zvala i otišao sam tamo za dva dana. Čim sam je ugledao zaljubio sam se preko glave - ispričao je Marijan.

Ona je ubrzo nakon toga i posjetila njega na farmi, ali se zbog korone morala vratiti na Tajland djeci. Zahvaljujući showu, Patty se vratila u Buzet točno na Marijanov rođendan što je zabilježeno i u emisiji.

Nakon njezinog dolaska u showu pale su i zaruke i vjenčanje, a sada se, uz to, par i službeno seli na Tajland. Na stranicama Njuškalo.hr od 22.05.2021. stoji oglas za prodaju Marijanove kuće u Buzetu.

Kuću od 441 m2 s okućnicom od 6706 m2 prodaje u oglasu za 350 tisuća eura (oko 2,6 milijuna kuna). Potpuno opremljena visoka prizemnica žute boje, koju su gledatelji mogli vidjeti i u kadrovima showa, nalazi se u naselju Štrped.

Marijan je kuću izgradio 2018., nakon što se vratio iz Amerike, gdje je proveo gotovo 40 godina.

- Ovu prostranu kuću čine tri spavaće sobe, tri kupaonice, jedna prostorija s jacuzzijem, dvije kuhinje, prostrani dnevni boravak od 100 m2 i dugačka terasa - naveo je farmer u opisu nekretnine koju prodaje. Dodaje da se kuća nalazi na lijepoj lokaciji okružena zelenilom i brdima te ima odličan potencijal kao investicija.

- Vlasništvo je uredno te je nekretnina bez tereta - tvrdi Marijan. Samo koji tjedan ranije farmer je kuću prodavao po znatno nižoj cijeni. S 255.000 eura sad je povisio cijenu na 350.000 eura. To je opravdao preuređenjem.

- Ove godine su nadograđene u dvorištu solarne ćelije koje opskrbljuju cijelu kuću električnom energijom, te će u skorašnje vrijeme vlasnik ugraditi i pumpe za opskrbljivanje kućanstva sa toplom vodom, pa će praktički kuća biti samoodrživa - napisao je u oglasu.

Marijan uživa u svom braku, a Patty je za njega dobitak na lutriji.

- Imali smo prilike malo putovati, bili smo na Plitvicama, Ćićariji u Slunju. Ali dugoročno se vidim u Tajlandu. Ovdje u Hrvatskoj nemam sreće, jedina lijepa stvar koja mi se dogodila bila je Patty, u SAD-u je ne bih nikad upoznao. Čim ovdje prodam kuću, selim se na Tajland - otkrio je sretni farmer.