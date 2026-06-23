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REPORTAŽA S JARUNA PLUS+

Evo kako je bilo prve večeri 18. INmusica: Kiša i dobra glazba

Piše Tina Ozmec-Ban, Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 4 min
Evo kako je bilo prve večeri 18. INmusica: Kiša i dobra glazba
Foto: Pixsell/kolaž

Festivalske cijene kreću se od 4,10 eura za pelinkovac i 4,50 eura za viljamovku, a ljubitelji piva za pola litre točenoga craft pilsnera izdvojit će 5,50 eura

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INmusic je ponovno preuzeo Otok hrvatske mladeži i već prvi dan mnogima ispunio očekivanja. Već je stara fora kako uvijek na ovom glazbenom festivalu padne kiša, a to se "proročanstvo" ostvarilo već na početku. Malo prije 17 sati u Zagrebu je počeo pljusak, popraćen vjetrom i tučom, što je mnoge natjeralo ili da odgode kretanje na festival ili da, malo ranije od očekivanog, izvade svoje kabanice, bez kojih već iskusni obožavatelji festivala ne dolaze.

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