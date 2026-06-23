Evo kako je bilo prve večeri 18. INmusica: Kiša i dobra glazba

INmusic je ponovno preuzeo Otok hrvatske mladeži i već prvi dan mnogima ispunio očekivanja. Već je stara fora kako uvijek na ovom glazbenom festivalu padne kiša, a to se "proročanstvo" ostvarilo već na početku. Malo prije 17 sati u Zagrebu je počeo pljusak, popraćen vjetrom i tučom, što je mnoge natjeralo ili da odgode kretanje na festival ili da, malo ranije od očekivanog, izvade svoje kabanice, bez kojih već iskusni obožavatelji festivala ne dolaze.