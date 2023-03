Evo kako izgleda glumica kojoj su prije 20 godina tepali da je jedna od najljepših glumica

Glumica Lauren Graham danas slavi 56. rođendan, a slavu je stekla kroz ulogu Lorelai Gilmore u poznatoj seriji 'Gilmoreice', koja se emitirala od 2000. do 2007. godine.

Za ulogu Lorelai Gilmore osvojila je Zlatni globus, a za vrijeme snimanje serije bila u svojim tridesetima te je po mnogima bila najljepša žena s malih ekrana.

Da mladost ne traje vječno i da vrijeme prolazi, dokazuju slike koji su snimili paparazzi tijekom jednog njezinog druženja s prijateljima. Glumica se, kako bi sačuvala mladost, podvrgnula nizu estetskih operacija, faceliftingu i botoks tretmanima i u potpunosti izmijenila izgled svojeg lica.

Lauren se pritajila, a u javnosti se posljednji put pojavila prošle godine na premijeri 'The Mighty Ducks: Game Changers' u Anaheimu.

Prije nego što je glumila u "Gilmoreicama", Lauren se pojavila u serijama 'City', 'Townies', 'Seinfeld' i 'NewsRadio', a nekoliko godina nakon 'Gilmoreica' zaigrala je i u uspješnoj seriji "Roditelji i djeca" kao Sarah Braverman.

Lauren je, osim po glumačkoJ, poznata i po svojoj spisateljskoj karijeri, a napisala je knjige 'Someday, Someday, Maybe', 'Talking as Fast as I Can: From Gilmore Girls to Gilmore Girls (and Everything in Between)' i 'In Conclusion, Don't Worry About It'.

