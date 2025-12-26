Nije J.Lo, ali je Lu: Joškovih 48 sati! Došao, ljubio studenticu i ujutro bio na treningu Cityja

Draga J.Lo, čekam te u Leipzigu. Produžio sam ugovor, nadam se da ćeš mi se javiti na Instagram, šalio se prije tri godine hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol (23). J.Lo se očito nije javila, ali se pojavila Lu. Naime, posljednjih mjeseci Joško navodno uživa u privatnoj sreći sa zagrebačkom studenticom Lu Mastrović (20). Par su na Badnjak uhvatili čitatelji 24sata kako izmjenjuju nježnosti, a zajedničke fotografije ubrzo su se proširile društvenim mrežama izazivajući oduševljenje pratitelja i medija. Iako nastoje privatni život držati izvan javnosti, čini se da njihova veza polako izlazi iz sjene.

U tri godine Joško je očito promijenio želje i očekivanja, jer je govorio kako preferira žene starije po 30 godina od sebe, a osvojila ga je tri godine mlađa Lu Mastrović. Lu je studentica Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Pohađala je Osnovnu školu Ivana Cankara, a zatim završila privatnu gimnaziju.

Od malih nogu bila je aktivna u sportu - u mlađim je godinama trenirala taekwondo, a kasnije se posvetila skijanju, u kojem je ostvarila zapažene rezultate i trenirala s hrvatskom šampionkom Zrinkom Ljutić. Danas, uz studij, Lu radi kao instruktorica skijanja, što joj omogućuje aktivan način života i disciplinu sličnu onoj koju njeguje i Joško.

- Lu je oduvijek bila društvena, otvorena i srdačna djevojka, puna života. Sportski je tip, a skijanje joj je velika ljubav. Dolazi iz divne obitelji, što mogu potvrditi jer je poznajem od njenog rođenja. Njena obitelj je jednostavno prekrasna i normalna - pravi primjer koliko je važna podrška doma - otkriva prijateljica obitelji Mastrović za Teleskop.

Mlada studentica dolazi iz stabilne, obrazovane i sportske obitelji koja joj je usađivala vrijednosti discipline i predanosti. Najljepše uspomene iz djetinjstva vežu je uz Kraljevicu, nadomak Rijeke, gdje je često ljetovala u obiteljskoj kući. Posebno je vezana za nonu Katu i nonića Rozariju, čija su toplina i jednostavan primorski životni ritam duboko obilježili njezino odrastanje. Upravo zbog tih uspomena, Lu se u Kraljevicu uvijek vraća s osjećajem doma i posebnim emocijama. Stoga nije čudo što je mladi par našao zajednički jezik, zato što se i Gvardiol ističe kao osoba kojoj su obitelj, disciplina i ljubav prema sportu u fokusu.

Joško Gvardiol - talent, disciplina i osobni život

Naime, Zagrepčanin (23) sa Srednjaka već od malih nogu isticao se iznimnim talentom za nogomet. Profesionalnu karijeru započeo je u GNK Dinamu, gdje je naučio temeljne vrijednosti discipline i predanosti, a potom se razvio u RB Leipzigu, s kojim je osvojio Njemački kup - povijesni uspjeh kluba. Trenutačno igra za Manchester City, no osim kao vrstan nogometaš, mladi Joško poznat je i po svom šarmu i skromnosti, što ga izdvaja od mnogih mladih sportaša. Iako privatan život pomno čuva od javnosti, u intervjuima je često isticao važnost obitelji i jednostavnog odrastanja.

- Moj tata je ribar. Uglavnom sam jeo srdele, volio sam jesti puno ribe i zato sam ovako lijep, visok i jak. Puno sam vremena provodio na moru u Novigradu s bakom Milkom i djedom Zvonom - svojedobno je izjavio talentirani nogometaš.

Nakon što je potpisao ugovor za Leipzig, Joško je roditeljima kupio kuću kako bi im osigurao mir i prostor za uživanje u vrtu.

- Mama ima svoj vrt i mir. Mama se, dok smo odrastali, bavila sestrama, a tata se brinuo o meni. I da, mama je bila stroža - rekla je hrvatska nogometna senzacija, zahvalna svojim roditeljima.

Ljubavni život i ideal partnerice

Prije navodne veze s Lu, Joško je otvoreno govorio o svom slobodnom statusu, ali i ženi koja bi ga mogla privući.

- Boja kose nije važna, ali volim plave oči. I da bude niža od mene, da barem u nečemu budem glava obitelji - našalio se seksepilni frajer sa zelenih travnjaka.

Iako se šaleći referirao i na njemu tri najljepše žene - Angelinu Jolie, Shakiru i Jennifer Lopez, koju je svojedobno pozvao da mu se javi na Instagramu - jasno je pokazao da su mu iskrenost, razumijevanje, kompatibilnost i obiteljske vrijednosti najvažniji u partnerstvu.

- Ljubav je puno dublja dimenzija od samog odnosa s nekim. Ljubav je stanje prema samom sebi i cijelom svijetu. Vjerujem u stabilan obiteljski život i brak. Smatram da se prava partnerska ljubav temelji na razumijevanju, zdravim kompromisima i međusobnom poštovanju. Ne može me voljeti određeni tip žena, može biti samo jedna žena koja mene voli, koju ja volim i nema drugih - svojedobno je izjavio za Story.

Je li Joško pronašao idealnu partnericu pokazat će vrijeme, no zajedničke fotografije s badnje večeri sugeriraju da bi djevojka koja dijeli njegove vrijednosti mogla biti upravo Lu. A njihov odnos, pak, koliko god diskretan, pokazuje da uspješni mladi ljudi mogu uskladiti privatni život s intenzivnom profesionalnom karijerom.