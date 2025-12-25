Evo kako su se domaće i strane ljepotice pripremale za Božić

Božić je i ove godine potaknuo brojne poznate dame da na društvenim mrežama podijele djelić blagdanske atmosfere iz svojih domova. Neke su se prisjetile starih uspomena, druge su pokazale dekoracije ili obiteljske trenutke, a zajedničko im je bilo jedno - blagdani u krugu najbližih. U nastavku donosimo kako su se pripremale za Božić
Severina je blagdanski mir pronašla uz svoju majku Anu. 'Gdje je mama tu je dom… Jedan nama poseban Badnji dan', poručila je pjevačica.
Maja Šuput Badnjak je obilježila u opuštenoj, obiteljskoj atmosferi, daleko od pozornice i nastupa.
Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija sa sinom Bloomom, a pažnju su odmah privukle njihove usklađene karirane pidžame.
Bivša predsjednika RH Kolinda Grabar-Kitarović iz Zagreba je svima poslala kratku poruku: 'Miran, blagoslovljen i sretan Božić svima!'
Glumica i dizajnerica Katarina Baban pohvalila se raskošno ukrašenim božićnim drvcem koje je unijelo toplinu i čaroliju u njezin dom.
Ispod božićnog drvca u domu Kim Kardashian smjestila se impresivna količina darova, a pažnju je odmah privukao detalj koji rijetko prolazi nezapaženo.
Na svakom daru jasno je označeno kome je namijenjen.
Lucija Lugomer uz obiteljsku fotografiju podijelila je jednostavnu, ali emotivnu božićnu poruku. Istaknula je koliko joj je važno biti prisutna s obitelji te je pozvala na njegovanje tradicije, okupljanje i razumijevanje prema onima kojima su blagdani teški.
Kris Jenner Božić je čestitala uz niz nostalgičnih fotografija iz obiteljskog albuma, prisjećajući se blagdana iz vremena kad su njezina djeca bila još mala.
Dok je Instagram prepun lampica, kolača i blagdanskih stolova, Lille je objavila video u kojem jednostavno pjeva stihove 'Sretan Božić, nek’ se cijeli svijet raduje'. Bez velike produkcije i bez glazbene pratnje, a cappella, okružena snijegom i zimskom tišinom.
