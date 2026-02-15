Evo kakve su haljine Barbara Kolar i Iva Šulentić nosile na proglašenju pobjednika Dore

Nakon nastupa Magazina na pozornici Dore voditeljica Barbara Kolar pojavila se u potpuno novom izdanju.

Foto: Dario Njavro/HRT

Presvukla se u elegantnu crvenu haljinu na jedno rame, izrađenu od sjajnog materijala koji dodatno naglašava svečani dojam. Gornji dio je naboran, dok se haljina prema dolje širi u raskošnu suknju do poda, stvarajući klasičnu i vrlo efektu večernju siluetu.

Foto: Dario Njavro/HRT

Ova upečatljiva kombinacija snažno se istaknula na pozornici i donijela dozu glamura nakon glazbenog nastupa.

Presvlačenje je imala i Iva Šulentić, koja se pojavila u elegantnoj crnoj haljini. Model je s naglašenim gornjim dijelom i spuštenim ramenima, što mu daje svečan dojam.

Foto: Screenshot

Jednostavna, tamna silueta lijepo je kontrastirala Barbarinoj jarko crvenoj haljini, a cijela kombinacija djelovala je profinjeno i prikladno za završnicu večeri.