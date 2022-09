Evo koji će se tajni kod koristiti u slučaju smrti kraljice Elizabete II. (96) i kakav će biti protokol

Koliko god morbidno zvučalo, smrt se mora planirati - osobito ako ste glava najpoznatije kraljevske obitelji na svijetu. Prije nekoliko godina su u britansku javnost procurili izvještaji o tajnom protokolu, kao i brižno osmišljenoj proceduri u slučaju smrti kraljice Elizabete II. (96) koja je trenutno pod liječničkim nadzorom u dvorcu Balmoral u Škotskoj.

Do tih podataka su navodno došli kradljivci laptopa bivšeg tajnika Buckinghamske palače. Naime, nakon procjene jutros, kraljičini liječnici zabrinuti su za zdravlje Njezinog Veličanstva i preporučili su da ostane pod liječničkim nadzorom, rekli su u priopćenju iz Buckinghamske palače. Dodali su da kraljica Elizabeta II. ostaje u dvorcu Balmoralu na imanju u Aberdeenshireu u Škotskoj, koji je u njezinu vlasništvu.

Doktori su zabrinuti za zdravlje Kraljice Elizabete II, a Charles, Camilla i William krenuli su hitno prema dvorcu Balmoral kako bi bili uz nju. Stižu i Harry i Meghan.

No koja je procedura u slučaju smrti kraljice?

Službeni stav oko kraljičine smrti je - ne spominjite riječ kraljica i smrt u istoj rečenici. Britanski će službenici, čim stigne vijest o smrti, koristiti tajni kod 'London Bridge is down' (Londonski most je pao), tako da dojave svima koji trebaju znati taj podatak, no bez da se uzbunjuje javnost.

Ta će šifra otpočeti cijeli niz događaja i procedure o tome kako će obavijest biti priopćena javnosti. Budući da je kraljica i dalje nevjerojatno popularna, a dvor je imao priliku vidjeti masovnu reakciju na smrt člana obitelji nakon pogibije princeze Diane, očekuje se kako će taj događaj izazvati još veću žalost nego tragedija iz 1997.

Kraljica nije samo kraljica Ujedinjenog Kraljevstva, već je ona i kraljica 16 drugih država, pa se očekuje da će milijuni ljudi diljem svijeta danima žalovati.

Prva će vijest naravno objaviti sama palača, a nakon toga će ona odmah biti prenesena na BBC-u, prekidajući sav prethodni program. Nakon gafa koji je nastao 2002. kad je voditelj BBC-a Peter Sissons u crvenoj kravati objavio smrt kraljice Majke, svi su voditelji dobili crne kravate koje drže pri ruci.

Pitanje naslijeđa

Ovo pitanje nije do kraja jasno, odnosno riješeno. Iako je sljedeći u redu nasljedstva princ Charles (73), mnogi spekuliraju da će njegov sin, znatno popularniji William (40), naslijediti krunu. Time bi se preskočila direktna linija nasljeđivanja, a izvori bliski palači otkrivaju kako nema šanse da se to dogodi.

Sprovod i žalovanje

Stručnjaci pretpostavljaju kako će se sami pogreb i ukop organizirati oko 12 dana, a kraljica će imati državnički pogreb, čije će troškove snositi cijela monarhija. Dok je sprovod princeze Diane gledalo preko 2,5 milijarde ljudi, pretpostavlja se da će kraljičin gledati njih još više.

Na dan sprovoda bit će zatvoreni burza, kao i banke. Između sprovoda i nove krunidbe moglo bi proći čak i do godinu dana, a u to doba će se morati redizajnirati brojni državni simboli - od novčanica i kovanica, do poštanskih marki i drugih memorabilija. Također, morat će se mijenjati i riječi himne koje danas glase 'Bože, čuvaj kraljicu' u 'Bože, čuvaj kralja'.

