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NOVI ZAPLETI NA JESEN

Evo koji glumci stižu u drugu sezonu hit serije 'Divlje pčele'

Piše 24sata,
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Evo koji glumci stižu u drugu sezonu hit serije 'Divlje pčele'
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Foto: RTL
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U novim epizodama serije 'Divlje pčele' dobro poznatoj glumačkoj postavi pridružit će se i neka nova lica, nagrađivani domaći glumci, ali i talentirana mlada lica, koja donose nove zaplete i napetosti

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Nakon dramatičnog završetka prve sezone, 'Divlje pčele' na jesen se vraćaju na male ekrane. Prva sezona završila je nakon 150 epizoda, a gledatelji su već u odjavnoj špici finala dobili priliku vidjeti prve kadrove novih nastavaka. Produkcija je zasad otkrila tek dio onoga što čeka gledatelje. Glavna tema druge sezone bit će kazna i iskupljenje, a poznatoj glumačkoj postavi pridružit će se i niz novih lica.

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Među njima su Slavko Sobin, Mirta Zečević, Lara Nekić, Ljubo Zečević, Nela Kocsis, Saša Buneta, Paško Vukasović, Rok Vihar i Tomislav Đunđer

Zagreb: Obilazak kulisa i druženje s glumcima nove serije Divlje pčele
Zagreb: Obilazak kulisa i druženje s glumcima nove serije Divlje pčele | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ja sam zapravo došao tamo jer je meni cijeli taj cast prezgodan i želim biti okružen njima nekoliko mjeseci - šali se Slavko Sobin pa dodaje: 'Taj set ima stvarno jednu posebnu energiju, posebno glumačka soba. Osjeti se polet, zajedništvo i jako dobra stvaralačka energija.'

U 'Divljim pčelama', kako najavljuje, utjelovit će jednog punokrvnog negativca, nepredvidivog sadista bez ijedne opravdavajuće crte. No upravo takav zanimljiv lik i njegovo zlo, kaže, dopuštaju mu veću glumačku slobodu u scenama.

Foto: RTL

Angažman u seriji velika mu je čast.

- Da, zna se u ekipi da ja gledam 'Divlje pčele'! "Kad sam doma u to vrijeme, one su upaljene. Gušt mi je što se pridružujem, znam da je serija jako popularna. Malo me strah i malo me veseli što ću opet imati onaj moment kad te ljudi zaustave na cesti i prigovaraju ti zbog tvog lika - govori uz smijeh za RTL.hr.

Foto: rtl

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